Prim-ministrul Australiei i-a scris lui Keir Starmer pentru a-i comunica că va susține orice plan al guvernului britanic de a-l elimina pe Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron.
Australia ar susține orice plan al Regatului Unit de a-l elimina pe fratele Regelui Charles din linia de succesiune, declară premierul
Sursa: Hepta
Andrei Rachieru
23 feb. 2026, 14:26, Știri externe

Anthony Albanese a scris în scrisoarea adresată omologului său britanic:

„Stimate domnule prim-ministru Starmer,

Având în vedere evenimentele recente legate de Andrew Mountbatten-Windsor, vă scriu pentru a confirma că guvernul meu ar fi de acord cu orice propunere de a-l elimina din linia de succesiune la tron.

Sunt de acord cu Majestatea Sa că legea trebuie să-și urmeze cursul și că trebuie să existe o anchetă completă, corectă și adecvată.

Acestea sunt acuzații grave, iar australienii le iau în serios.”

Se pare că miniștrii iau în considerare introducerea unei legi pentru a-l elimina pe Andrew din linia de succesiune la tron la încheierea anchetei poliției privind presupusa conduită necorespunzătoare în funcția publică, scrie SkyNews.

În prezent, el este al optulea în linia de succesiune la tron, după prințul William și cei trei copii ai săi, precum și prințul Harry și cei doi copii ai săi.

Modificarea succesiunii la tron necesită acordul celor 14 regate în care monarhul britanic este și șeful statului, iar Australia a devenit prima țară care și-a confirmat sprijinul pentru o astfel de măsură.

Perchezițiile la fosta reședință a fratelui regelui din Windsor continuă și astăzi, după arestarea și eliberarea acestuia în urma anchetei de săptămâna trecută.

Fostul prinț a fost arestat joi, iar poliția din Thames Valley a emis ulterior un comunicat în care a declarat că „a arestat un bărbat în vârstă de șaizeci de ani din Norfolk, suspectat de abuz în serviciu”.

Andrew a fost eliberat din secția de poliție din Aylsham după 11 ore de interogatoriu.

El a negat întotdeauna cu vehemență orice faptă ilegală.

