Prima pagină » Știri externe » Zelenski discută un scenariu ipotetic: Dacă Belarus ar fi liberă ar putea adera la UE alături de Ucraina

Zelenski discută un scenariu ipotetic: Dacă Belarus ar fi liberă ar putea adera la UE alături de Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sugerat că Belarus și Ucraina ar trebui să adere la Uniunea Europeană, susținând că ar fi „cel mai bun lucru” pentru ambele națiuni.
Zelenski discută un scenariu ipotetic: Dacă Belarus ar fi liberă ar putea adera la UE alături de Ucraina
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
23 feb. 2026, 15:39, Știri externe

Scenariul ipotetic a fost discutat de președinte în contextul unei „eliberări” a Belarusului de sub conducerea președintelui Aleksandr Lukașenko.

„Nu știu dacă poporul bielorus susține acest lucru, dar din punctul de vedere al economiei, geopoliticii și independenței – este ceea ce trebuie făcut”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru ziarul independent bielorus Dzerkalo, citat de Sky News.

Deși Ucraina este oficial țară candidată la UE încă din 2022, Belarus nu ocupă acest statut.

Zelenski recunoaște că propaganda antieuropeană este prezentă de mulți ani în Belarus, însă afirmă că cetățenii sunt „inteligenți”. Președintele Ucrainei precizează că o eventuală aderare ar fi decizia bielorușilor.

„Oamenii din Belarus sunt inteligenți. Este pur și simplu propaganda anti-europeană care funcționează acolo de mulți ani și care răspândește doar narațiuni unilaterale: că ar exista restricții asupra afacerilor și dezvoltării lor în Belarus, că prețurile ar fi ridicate și salariile ar fi mici, că oamenii ar fi cerșetori. Toate acestea sunt pur și simplu propagandă. Dar, desigur, aderarea la UE va fi alegerea bielorușilor”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei a acuzat Belarusul că permite lansarea dronelor rusești de pe teritoriul bielorus și a declarat că Minsk se pregătește și pentru desfășurarea rachetelor hipersonice Oreșnik ale Rusiei.

Zelenski a sugerat că Ucraina va lua măsuri menite să-l sancționeze pe Lukașenko și va face presiuni și ca Statele Unite să ia măsuri împotriva Belarusului.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Cumperi pâine feliată? După ce vei citi asta, nu o vei mai pune niciodată în coș
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor