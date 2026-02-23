Raport: reconstrucția Ucrainei va costa aproape 600 de miliarde de dolari

Cea mai recentă evaluare a instituțiilor, bazată pe date din perioada 24 februarie 2022 – 31 decembrie 2025, arată o creștere de 12% față de estimarea de anul trecut, notează Reuters.

Studiul nu include date despre intensificarea atacurilor Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene din ianuarie și februarie, care a lăsat zeci de mii de oameni din Ucraina fără încălzire, electricitate și apă, în timpul celei mai reci ierni din ultimele decenii.

A cincea evaluare de la începutul războiului estimează că pagubele directe din Ucraina au ajuns la 195 de miliarde de dolari, în creștere cu aproape 11% față de raportul anterior. Cele mai afectate sunt sectoarele locuințelor, transporturilor și energiei.

„Pagubele sunt imense și cresc în mod continuu”, se arată în raport, care notează că distrugerile sunt concentrate în zonele de pe front și în zonele metropolitane, inclusiv în capitala Kiev.

Războiul, care intră în al cincilea an în această săptămână, a provocat cea mai mare criză a refugiaților din Europa de la Al Doilea Război Mondial. La sfârșitul lunii decembrie 2025, peste 6 milioane de ucraineni erau refugiați în afara țării, iar alți 4,6 milioane erau strămutați în interiorul Ucrainei, potrivit raportului.

Războiul a afectat puternic economia Ucrainei: PIB-ul este acum, în termeni reali, cu 21% mai mic decât în 2021, înainte de invazia Rusiei.

„La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, costul total al reconstrucției și redresării Ucrainei este estimat acum la aproape 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, de aproape trei ori PIB-ul nominal estimat al țării pentru 2025”, a declarat premierul ucrainean Iulia Sviridenko, într-un comunicat.