SUA evacuează o parte din personalul ambasadei din Beirut, pe fondul tensiunilor cu Iran

Departamentul de Stat a ordonat luni evacuarea personalului neesențial de la ambasada SUA din Beirut, în condițiile în care tensiunile din regiune sunt ridicate.
Iulian Moşneagu
23 feb. 2026, 17:59, Știri externe

Departamentul de Stat retrage din ambasada SUA din Liban personalul guvernamental neesențial, a declarat luni un oficial de rang înalt, citat de Reuters, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de riscul unui conflict militar cu Iranul.

„Evaluăm în permanență mediul de securitate, iar în urma celei mai recente analize am considerat că este prudent să ne reducem prezența la personalul esențial”, a spus un oficial de rang înalt din Departamentul de Stat pentru Reuters, care a vorbit sub protecția anonimatului.

„Ambasada rămâne operațională, cu personalul de bază la post. Este o măsură temporară, menită să asigure siguranța personalului nostru, menținând în același timp capacitatea de a opera și de a asista cetățenii americani”, a mai spus oficialul.

O sursă de la ambasada SUA a declarat că au fost evacuate 50 de persoane, iar un oficial de la aeroportul din Beirut a spus că 32 de angajați ai ambasadei, împreună cu membri ai familiilor lor, au plecat luni de pe aeroportul din Beirut.

Armata americană își consolidează prezența în Orientul Mijlociu, inclusiv prin trimiterea a două portavioane. Donald Trump a avertizat joi că „se vor întâmpla lucruri foarte rele” dacă nu se ajunge la un acord pentru soluționarea unei dispute de lungă durată privind programul nuclear al Teheranului.

