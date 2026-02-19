Prima pagină » Știrile zilei » Prețul petrolului scade ușor, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran

Prețul petrolului scade ușor, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran

Prețurile petrolului au înregistrat joi dimineață o ușoară scădere, după creșterea puternică din ziua precedentă, investitorii analizând perspectivele tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, informează Reuters.
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
19 feb. 2026, 06:43, Economic

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 12 cenți, respectiv 0.2%, ajungând la 70.23 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate s-a depreciat cu 8 cenți, sau 0.1%, până la 65.11 dolari pe baril. 

Ușoara scădere vine după ce prețurile au crescut miercuri cu peste 4%, atingând cele mai ridicate niveluri de la finalul lunii ianuarie, pe fondul temerilor privind posibile perturbări ale comerțului în cazul unui război între SUA și Iran. 

Conform analiștilor citați de Reuters, tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate, însă percepția dominantă pe piețe este că un conflict armat de amploare este puțin probabil și dacă s-ar declanșa conflictul, ar fi de scurtă durată, întrucât președintele Trump nu își dorește o creștere considerabilă  a prețurilor petrolului. 

Casa Albă a transmis miercuri că s-au înregistrat unele progrese în cadrul discuțiilor cu Iranul desfășurate la Geneva, însă diferențele rămân semnificative, iar Teheranul este așteptat să prezinte în scris o propunere care să răspundă preocupărilor Washingtonului.

Totodată, sursele citate de CNN anunță că Statele Unite ar putea ataca Iranul cel mai devreme în acest weekend. 

Cotațiile au fost influențate și de negocierile ruso-ucrainene de la Geneva care s-au încheiat fără rezultate concrete. 

