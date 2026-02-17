Negocieri nucleare Iran-SUA. S-ar fi ajuns la ucord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate

Cu toate acestea, Teheranul avertizează că un acord final nu este iminent, în contextul tensiunilor regionale și al presiunilor militare exercitate de Washington, scrie Reuters.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat marți că cele două părți au discutat „serios” mai multe propuneri și au ajuns la o înțelegere generală asupra principiilor care vor sta la baza unui posibil acord.

Următoarea etapă a negocierilor nucleare va viza redactarea efectivă a textului, după un nou schimb de documente, urmând ca data unei a treia runde să fie stabilită ulterior.

Discuțiile de la Geneva au fost mediate de Oman, iar delegația americană a inclus reprezentanți de rang înalt, potrivit unor surse diplomatice. Casa Albă nu a comentat oficial întâlnirea.

În paralel cu negocierile nucleare, Statele Unite și-au consolidat prezența militară în Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a declarat că este implicat „indirect” în discuții și a avertizat că lipsa unui acord ar putea avea consecințe grave pentru Iran. Declarațiile sale vin pe fondul trimiterii bombardierelor strategice B-2 și al unor operațiuni militare anterioare împotriva infrastructurii nucleare iraniene.

Reacția Teheranului

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a respins ferm ideea unei schimbări de regim impuse din exterior, afirmând că presiunile americane nu vor avea succes.

Totodată, Teheranul a reiterat că nu va negocia programul său de rachete și nu va renunța complet la îmbogățirea uraniului, condiționând orice compromis de ridicarea sancțiunilor internaționale.

Declarațiile mai temperate ale oficialilor iranieni au redus temerile privind o întrerupere majoră a traficului prin Strâmtoarea Hormuz, ceea ce a dus la scăderea prețului petrolului Brent cu peste 1%. Iranul a avertizat însă că poate restricționa tranzitul maritim dacă va fi atacat, un scenariu ce ar afecta aproximativ o cincime din fluxul global de petrol.

Succesul viitoarelor negocieri nucleare depinde, potrivit oficialilor iranieni, de realismul cererilor americane și de disponibilitatea Washingtonului de a elimina sancțiunile economice. Deși a fost deschisă o „fereastră de oportunitate”, un acord durabil rămâne incert.