Diplomat iranian: Teheranul urmărește un acord nuclear cu SUA care să aducă beneficii economice ambelor părți

În cadrul negocierilor cu SUA, Iranul ar putea avea posibile acorduri în domeniul energiei, mineritului și aviației. În aceste condiții, Teheranul urmărește încheierea unui acord nuclear cu SUA care să aducă beneficii economice ambelor părți, a declarat un diplomat iranian, potrivit Reuters.

„Pentru durabilitatea acordului, este esențial ca și SUA să beneficieze de avantaje în domenii cu randamente economice ridicate și rapide. Interesele comune în domeniul petrolului și gazelor, câmpurile comune, investițiile în minerit și chiar achizițiile de aeronave sunt incluse în negocieri”, a declarat Hamid Ghanbari, director adjunct al Ministerului Afacerilor Externe pentru diplomație economică, potrivit agenției de știri semi-oficiale Fars, citată de Reuters.

Informația vine în contextul în care marți, la Geneva, o delegație americană – din care fac parte trimisul special al SUA, Steve Wtikoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner – va purta negocieri cu oficiali iranieni.

Deschidere către unele compromisuri

Vice-ministrul de externe Majid Takht-Ravanchi a semnalat disponibilitatea Iranului de a face compromisuri în privința programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor. Într-un interviu acordat BBC, acesta a afirmat că mingea este „în terenul Americii, care trebuie să demonstreze că dorește să încheie un acord”.

Washingtonul consideră îmbogățirea uraniului în Iran ca o potențială cale către arme nucleare. Pe de altă parte, Iranul neagă că ar urmări acest lucru.