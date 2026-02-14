Peste 200.000 de persoane participă la un protest antiguvernamental iranian în München

Protestatarii s-au adunat în parcul expozițional Theresienwiese din München, denunțând conducerea Republicii Islamice Iran în urma represiunii sangeroase a protestelor naționale din ianuarie, scrie France24.

Unii fluturau steaguri cu un leu și un soare pe fondul unor dungi orizontale verzi, albe și roșii, emblema monarhiei răsturnate în 1979.

Grupurile pentru drepturile omului au raportat că mii de protestatari au fost uciși în Iran.

Sâmbătă sunt planificate și mitinguri la Toronto și Los Angeles, care solicită acțiuni internaționale împotriva Teheranului.

Fiul exilat al fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, a vorbit sâmbătă la Conferința de securitate de la München și a cerut președintelui american Donald Trump să „ajute” poporul iranian.

Pahlavi, care trăiește în exil de când tatăl său a fost răsturnat în revoluția din 1979, a cerut o „intervenție umanitară externă pentru a preveni uciderea altor vieți nevinovate” în Iran.

Theresienwiese, care găzduiește uriașa adunare populară anuală Oktoberfest, se află la mai puțin de trei kilometri de locul de desfășurare a conferinței de securitate.

Săptămâna trecută, aproximativ 10.000 de persoane s-au adunat la Berlin ca răspuns la un apel al MEK, un grup de opoziție exilat considerat „terorist” de Teheran.