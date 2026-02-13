Mii de oferte pentru vacanțe la Târgul de Turism din București. Reprezentant tour operator:Avem vacanță la un euro. Primul venit, primul servit

Turcia și Grecia rămân principalele țări pe care românii le vizitează pe timp de vară, iar Zanzibar, Thailanda și Dubai sunt destinațiile preferate pe timp de iarnă. Prețurile pornesc de la 300-400 de euro și cresc în funcție de facilitățile pe care le oferă hotelul, dar și în funcție de perioada aleasă pentru sejurul dorit.

Cei care vin la Târgul de Turism își cumpără vacanțe deoarece sunt reduceri semnificative.

„M-am gândit la Turcia, Grecia, țări pe care le-am mai vizitat de altfel, dar mi-au plăcut foarte mult. Am un buget restrâns. Mi-aș dori să merg și în Emiratele Arabe, China, Japonia, Coreea de Sud, deci tind spre alte zări, să zic așa, dar din cauza bugetului mai redus, aleg Grecia, Turcia.

Ofertele sunt bune, sunt tentante. De altfel, toate târgurile pe care le vizitez au oferte tentante pentru buzunarul fiecăruia”, a spus unul dintre cei care își caută o vacanță.

Marius Berca, manager operațional al Christian Tour, a precizat, pentru Mediafax, că românii s-au reîntors la early booking.

„Îmbucurător este faptul că oamenii s-au reîntors la early booking, care dispăruse în perioada pandemiei. Oamenii s-au reîntors și vin și-și achiziționează una, două sau trei vacanțe tradiționale în Grecia, Turcia, Spania, Italia, Bulgaria și, nu în ultimul rând, România care e o destinație de vacanță splendidă.

Oamenii au început să vină să-și achiziționeze și vacanțe exotice în perioada rece, pentru decembrie, pentru ianuarie, pentru februarie. Vorbim despre Zanzibar, Abu Dhabi, Maldive, Thailanda. Noi avem zbor charter direct Abu Dhabi și Dubai, destinații îndrăgite de către turiști”, a declarat acesta.

„Turistul plătește 1 euro la o vilă, în Grecia, pentru șapte nopți de cazare”

Agențiile de turism vin și cu oferte de neratat precum vacanța la 1 euro:”Primul venit, primul servit”.

„Noi avem în portofoliu orice vacanță și putem să satisfacem orice dorință a turiștilor, care din punct de vedere al raportului calitate-preț să fie foarte bun. Vreau să vă spun că, pe perioada târgului, discounturile ajung până la 75% și vă mai spun ceva. Avem vacanță la un euro. Primul venit, primul servit. Turistul plătește un euro la o vilă în Grecia pentru șapte nopți de cazare. Plătește doar un euro plus transportul, dar cazarea pentru șapte nopți e un euro, ceea ce zicem noi că este un lucru foarte bun.

Mai mult decât atât, avem ofertă la Antalya, plătești unul și merg doi. Copiii zboară gratis. Noi ne gândim foarte mult la familiile cu copii.

Prețurile pleacă la Antalya undeva de la 450 euro și cresc proporțional cu clasificarea hotelului și cu perioada pentru că, așa cum știți, în Antalya, conceptul este all-inclusiv. Nu în ultimul rând, în Egipt, pachetele pleacă de la 750 euro de persoană și la fel cresc proporțional cu clasificarea hotelului și cu perioada pentru care optează turiștii”, a declarat, pentru Mediafax, Marius Berca.

O altă agenție de turism oferă o reducere de 100 de euro celor care vin îmbrăcați în verde la Târgul de Turism.

„Am pregătit o serie de surprize. Pe de o parte, oferim o reducere de 100 euro tuturor turiștilor care vin îmbrăcați într-un articol vestimentar verde și rezervă de minimum 2.000 euro. Totodată, considerăm că vacanța trebuie trăită ca o experiență și atunci vrem să începem această experiență încă de aici, din târg, și în acest sens am pregătit o serie de colțuri tematice care să aducă puțin din atmosfera destinației”, a explicat Cristian Zaha, director comercial Karpaten.

