Liana Arsenie: „Domnul Beșu nu a internalizat, pare, valorile niciuneia dintre profesii”

Liana Arsenie spune că informațiile despre traseul profesional al lui Beșu au venit exclusiv din CV-ul public afișat de acesta.

„Știam din CV că a fost ofițer de informații”

„Știam că a fost ofițer de informații în virtutea CV-ului public pe care l-a afișat. Lucrul era cunoscut la Curtea de Apel. Nu știam exact care a fost traseul. Am gândit că trebuie să facem verificări suplimentare celor făcute la momentul admiterii acestuia în magistratură. În momentul în care noi am constatat niște inadvertențe, atunci am semnalat Inspecției Judiciare să facă verificări în contextul materialului Recorder. Pentru că nu avem competența necesară să facem astfel de verificări și să tragem niște concluzii”, a spus Liana Arsenie.

„Domnul Beșu nu a internalizat valorile niciuneia dintre profesii”

În opinia judecătoarei Arsenie, parcursul lui Beșu în magistratură îl definește ca pe un indecis profesional:

Sorina Matei: „Domnul Beșu a ajuns judecător din ofițer. (…) a intrat, așa, printre crăpături, domnul Beșu și s-a făcut procuror”.

Liana Arsenie: „Da, domnul Beșu n-a internalizat, pare, valorile niciuneia dintre profesii, pentru că nu s-a hotărât la care să se oprească. A fost ofițer de poliție judiciară, ofițer de informații, judecător, nu s-a obișnuit nici în această profesie, a trecut procuror.

Întrebată dacă a mai discutat cu Beșu după filmul Recorder, Arsenie a spus că nu.