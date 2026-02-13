Prima pagină » Justiţie » Liana Arsenie: „Domnul Beșu nu a internalizat, pare, valorile niciuneia dintre profesii”

Liana Arsenie: „Domnul Beșu nu a internalizat, pare, valorile niciuneia dintre profesii”

Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a spus în cadrul emisiunii Off Record că traseul profesional al judecătorului Laurențiu Beșu, care, înainte să intre în magistratură, a fost ofițer de informații, era cunoscut în instituție.
Șefa CAB, despre pensiile magistraților: „Nu e o soluție să sărăcim cu toții”. Liana Arsenie invocă „karma caprei vecinului”
Șefa CAB, despre pensiile magistraților: „Nu e o soluție să sărăcim cu toții”. Liana Arsenie invocă „karma caprei vecinului”
Premierul anunță când se va reveni la plata obligațiilor proporțional cu numărul de ore lucrate
Premierul anunță când se va reveni la plata obligațiilor proporțional cu numărul de ore lucrate
Ilie Bolojan, despre conflictele din coaliție: Nu mi-e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva
Ilie Bolojan, despre conflictele din coaliție: Nu mi-e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva
Liana Arsenie, șefa CAB, despre referendum în justiție: Nu știu cum am putea să îi dăm curs
Liana Arsenie, șefa CAB, despre referendum în justiție: Nu știu cum am putea să îi dăm curs
Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile magistraților: Generează o frustrare socială suplimentară
Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile magistraților: Generează o frustrare socială suplimentară
Luiza Moldovan
13 feb. 2026, 15:15, Social

Liana Arsenie spune că informațiile despre traseul profesional al lui Beșu au venit exclusiv din CV-ul public afișat de acesta.

„Știam din CV că a fost ofițer de informații”

„Știam că a fost ofițer de informații în virtutea CV-ului public pe care l-a afișat. Lucrul era cunoscut la Curtea de Apel. Nu știam exact care a fost traseul. Am gândit că trebuie să facem verificări suplimentare celor făcute la momentul admiterii acestuia în magistratură. În momentul în care noi am constatat niște inadvertențe, atunci am semnalat Inspecției Judiciare să facă verificări în contextul materialului Recorder. Pentru că nu avem competența necesară să facem astfel de verificări și să tragem niște concluzii”, a spus Liana Arsenie.

„Domnul Beșu nu a internalizat valorile niciuneia dintre profesii”

În opinia judecătoarei Arsenie, parcursul lui Beșu în magistratură îl definește ca pe un indecis profesional:

Sorina Matei: „Domnul Beșu a ajuns judecător din ofițer. (…) a intrat, așa, printre crăpături, domnul Beșu și s-a făcut procuror”.

Liana Arsenie: „Da, domnul Beșu n-a internalizat, pare, valorile niciuneia dintre profesii, pentru că nu s-a hotărât la care să se oprească. A fost ofițer de poliție judiciară, ofițer de informații, judecător, nu s-a obișnuit nici în această profesie, a trecut procuror.

Întrebată dacă a mai discutat cu Beșu după filmul Recorder, Arsenie a spus că nu.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cât te costă în 2026 să naști într-o clinică privată, în funcție de oraș. Tabel complet pentru România
CSID
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul e în stare gravă
Promotor