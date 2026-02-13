Șefa CAB, despre pensiile magistraților: „Nu e o soluție să sărăcim cu toții”. Liana Arsenie invocă „karma caprei vecinului”

„Este o componentă a statutului magistratului, de care vorbește întreaga jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Spune în mod explicit, inclusiv prin ultima hotărâre din iunie 2025, că statul trebuie să asigure magistratului un nivel al pensiei cât mai aproape de salariu”, a afirmat Arsenie.

Declarațiile vin în contextul în care, în aceeași zi, a fost anunțat oficial că România a intrat în recesiune tehnică, iar tema pensiilor magistraților este în centrul dezabaterii publice după cinci amănări ale CCR.

„Nu este o soluția este să sărăcim cu toții”

Întrebată dacă pensiile magistraților sunt „mult mai mari” raportat la salariul mediu din România, Arsenie a evitat o evaluare directă, susținând că este vorba despre „o politică a statului” privind statutul puterii judecătorești.

„Nu știu dacă sunt mari sau mici. Depinde de stat ce tip de putere judecătorească își dorește. Depinde ce tip de democrație dorește să meargă în această țară”, a spus șefa CAB.

Aceasta a adăugat că reacția cetățenilor este firească în condițiile unui nivel de trai scăzut, însă responsabilitatea pentru situația economică nu poate fi pusă în sarcina magistraților. În același timp, ea a folosit o formulare controversată despre atitudinile din spațiul public:

„Am mai spus-o, pare că poporul român trăiește sub acea karma a caprei vecinului”, a declarat judecătoarea, referindu-se la tendința de a cere reducerea veniturilor altora, în locul creșterii generale a nivelului de trai.

„Ideea este ca politicienii care în fiecare campanie electorală își asumă creșterea nivelului de trai, îmbunătățirea vieții cetățenilor români, să ia măsuri în așa fel încât nivelul de trai al populației să crească. Nu este o soluție să sărăcim cu toții”, a spus judecătoarea.

Disputa privind PNRR și presiunea asupra CCR

Tema pensiilor de serviciu este strâns legată de reforma asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde modificarea regimului pensiilor magistraților reprezintă un jalon important pentru deblocarea unor fonduri europene.

Întrebată despre situația în care premierul a transmis Curții Constituționale un document în care a invocat riscul pierderii banilor din PNRR dacă legea nu este modificată, Arsenie a calificat demersul drept „o presiune”.

În prezent, Curtea Constituțională analizează constituționalitatea modificărilor legislative privind pensiile de serviciu ale magistraților, dosar a cărui soluționare a fost amânată în repetate rânduri.

Posibilă sesizare a Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Arsenie a susținut demersul Înaltei Curți de Casație și Justiție de a solicita sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), pentru a verifica dacă modificările legislative propuse respectă standardele europene privind independența justiției.

„Solicitarea Înaltei Curți este motivată, în fapt și în drept, cu argumente foarte solide. Este un mecanism legitim și justificat. Dacă apelăm la Curtea Europeană de Justiție, trebuie să apelăm de fiecare dată și să nu fim selectivi”, a spus președinta CAB.

Miza reformei pensiilor magistraților

Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților prevede, printre altele, creșterea treptată a vârstei de pensionare, majorarea vechimii necesare și plafonarea cuantumului pensiei raportat la venitul din activitate. Modificările sunt parte a angajamentelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană, în cadrul PNRR.

Susținătorii reformei invocă echitatea bugetară și reducerea discrepanțelor față de sistemul contributiv, în timp ce o parte a sistemului judiciar avertizează că schimbările bruște pot afecta independența justiției și stabilitatea resursei umane din instanțe.