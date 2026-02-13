Ilie Bolojan, despre conflictele din coaliție: Nu mi-e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva

„Orice s-ar spune, vă asigur că nu mi-e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva”, a declarat Ilie Bolojan, vineri la Europa FM.

Premierul a subliniat că acceptarea funcției de premier a venit la pachet cu responsabilitatea de a lua decizii dificile pentru țară, adăugând; „Trebuie să fac ceea ce ține de mine pentru țara noastră: căutând să nu potențez conflicte, căutând să creez un acord politic pentru a împinge lucrurile, în așa fel încât să menținem echilibrele în acest stat și să îndreptăm lucrurile”.

Privind o eventuală cădere a Guvernului, Bolojan a spus: „Cu siguranță va veni un alt guvern. Iar pentru mine, vă rog să mă credeți că va fi o ușurare. E posibil că în condițiile în care aritmetica parlamentară dă o majoritate de jumătate plus să vedem o altă coaliție”.

Privind criticile venite din partea lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte PSD, premierul a spus: „E foarte ușor să faci declarații, e foarte ușor să explici cum trebuie cheltuiți bani, pe care îi împrumută niște dobânzi enorme, și cum ajungi într-o fundătură. Eu nu voi potența astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic. Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector cu pasajul, cu lucrările la pasajul de jur din centru, pe banii guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurate din bani guvernamentali”.

Acesta a spus că indiferent de ce se întâmplă în coaliție, trecerea bugetului este prioritară: În mod cert, trebuie să închidem aceste pachete și bugetul, dacă avem altă posibilitate. Deci de-abia după buget, dacă se iau decizii politice. Eu cred că e o responsabilitate pentru țara noastră să rezolvăm cât mai repede bugetul”.