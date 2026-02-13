„Să fiți salvatori, nu mercenari” – dialog între Bolojan și rezidenți, în 2018. Înregistrarea, redistribuită de Marcel Ciolacu

În mesajul care însoțește clipul, Ciolacu susține că datele economice ar fi fost „coafate” pentru a ascunde o situație dificilă. „Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând o creștere economică în recesiune, doar pentru a încerca să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan”, a scris acesta pe Facebook.

Ciolacu vorbește de cifre cosmetizate

Fostul premier PSD a vorbit despre „una dintre cele mai grosolane manipulări statistice” și despre „disperarea actualului premier”, invocând scăderea economiei din ultimul trimestru și diferența față de estimările analiștilor.

Ciolacu mai spune că „românii nu mai pot fi păcăliți cu cifre” și că oamenii văd direct efectele economice în viața de zi cu zi, de la creșterea prețurilor până la dificultățile din spitale și școli. În aceeași postare, el susține că Bolojan „se laudă cu o creștere economică de 0,6% în 2025, deși nu are vreun merit direct” și leagă situația actuală de „modelul din ultimul deceniu”.

Bolojan către rezidenți: Să fiți cu adevărat salvatori, nu mercenari

Clipul arată o discuție purtată pe stradă, între primarul de atunci și mai mulți medici și rezidenți, în contextul nemulțumirilor legate de salarii, riscurile profesiei și presiunea din serviciile de urgență.

O tânără rezidentă îi spune lui Bolojan: „Am rămas aici pur și simplu pentru echipa în care sunt, nu pentru bani. Sincer, banii nu au fost niciodată motivul. Îmi cer scuze că spun asta atât de direct. Suntem ca o familie, am crescut împreună, iar din cinci fete nu e una care să nu fi învățat ce înseamnă disciplina și regulile. Vreau să rămân aici, alături de ei”.

Răspunsul lui Bolojan a fost: „Trebuie să duceți această treabă la capăt, să fiți cu adevărat salvatori, nu mercenari”.

Nemulțumiri legate de salarii

Discuția continuă cu intervenții din partea medicilor despre diferențele de salarizare și dificultatea de a convinge rezidenții să aleagă specializări mai solicitante. „Diferența față de un intern va fi de 2–3 milioane de lei. Cum îi spun la un rezident: hai la urgență și nu te du la interne? N-am cum. N-are niciun sens să încerc să-l conving. Eu pregătesc rezidenți…”, spune un medic.

În 2018, discuțiile din sistemul medical erau puternic marcate de aplicarea noii legi a salarizării, iar medicii din Urgență semnalau că diferențele de venit față de alte specializări rămân mici în raport cu riscurile și volumul de muncă.

Realitatea din SMURD

Tânăra rezidentă descrie presiunea din sistem: „Să merg pe SMURD și să am accident în orice moment, să fac dispecerat și să fiu înjurată… De ce toate astea? Dar vreau să fie cinstit și să știu că am cu cine lucra, pentru că oamenii ăștia trag cu mine”.

La remarca privind tensiunile și criticile din teren, Bolojan a replicat: „Dumneavoastră credeți că pe mine nu mă înjură nimeni?” Iar tânăra i-a răspuns: „Știu, dar pe noi ne înjură non-stop!”

Bolojan, despre partea grea a meseriei

Într-un alt moment al discuției, acesta a adăugat: „Aceste servicii în care lucrezi cu oamenii, cu administrația, sincer, nu îți aduc doar fericire. Dar astea sunt rolurile pe care ni le asumăm. Au și o parte bună, dar au și partea asta, din păcate.”

Ciolacu invocă „modelul Bolojan”

În postarea sa, Ciolacu susține că înregistrarea ar arăta „modelul Bolojan” din ultimul deceniu și că acesta ar fi aplicat „fără excepții” la nivel național, afirmând totodată că, în cazul celor „foarte bogați și multinaționalelor”, premierul ar găsi „mereu resurse de înțelegere și empatie”.

Clipul readus în atenția publică surprinde însă o discuție despre condițiile din sistemul medical local, purtată într-un context tensionat legat de salarizare și riscurile profesiei, în perioada în care Bolojan era primar al Oradei.