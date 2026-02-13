Ilie Bolojan, discuții cu reprezentanții TUI Group, companie care a intrat pe piața din România

Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanții TUI Group au prezentat strategia de intrare și dezvoltare a companiei în România. Aceștia și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea de pachete turistice dedicate pieței locale, incluzând vacanțe charter, sejururi pentru familii, circuite culturale și city-break-uri.

Premierul a salutat interesul companiei și a subliniat importanța consolidării parteneriatelor care pot contribui la modernizarea și diversificarea ofertei turistice naționale, precum și la creșterea competitivității României ca destinație turistică, prin valorificarea zonelor montane, a litoralului românesc, a multiplelor regiuni cu specific cultural, dar și a altor zone cu potențial turistic semnificativ.

În acest context, s-a discutat identificarea unor formule de dezvoltare pentru aeroporturile care să opereze curse aeriene, în vederea îmbunătățirii conectivității și susținerii fluxurilor turistice.

De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost abordate perspectivele de creștere a sectorului turistic românesc, potențialul de creare de locuri de muncă și posibilitatea extinderii activităților companiei în România, atât în zona de servicii IT, cât și prin dezvoltarea unui hub IT dedicat, decizia de înființare a acestuia fiind luată, urmând ca locația să fie stabilită ulterior.

La rândul său, ministrul Economiei Irineu Darău a anunțat că, în cursul acestui an, va fi consolidată organizarea managementului destinațiilor turistice și vor fi intensificate activitățile de marketing în vederea promovării produselor turistice, inclusiv către zona Mării Negre și prin dezvoltarea infrastructurii aferente, în contextul alocării a 10 milioane de euro prin PNRR pentru susținerea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD).