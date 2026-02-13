Prima pagină » Economic » Ilie Bolojan, discuții cu reprezentanții TUI Group, companie care a intrat pe piața din România

Ilie Bolojan, discuții cu reprezentanții TUI Group, companie care a intrat pe piața din România

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri la Palatul Victoria cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group, unul dintre cei mai mari operatori turistici integrați la nivel internațional, care intră oficial pe piața din România.
Ilie Bolojan, discuții cu reprezentanții TUI Group, companie care a intrat pe piața din România
Foto: Guvern
Cosmin Pirv
13 feb. 2026, 12:43, Economic

Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanții TUI Group au prezentat strategia de intrare și dezvoltare a companiei în România. Aceștia și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea de pachete turistice dedicate pieței locale, incluzând vacanțe charter, sejururi pentru familii, circuite culturale și city-break-uri.

Premierul a salutat interesul companiei și a subliniat importanța consolidării parteneriatelor care pot contribui la modernizarea și diversificarea ofertei turistice naționale, precum și la creșterea competitivității României ca destinație turistică, prin valorificarea zonelor montane, a litoralului românesc, a multiplelor regiuni cu specific cultural, dar și a altor zone cu potențial turistic semnificativ.

În acest context, s-a discutat identificarea unor formule de dezvoltare pentru aeroporturile care să opereze curse aeriene, în vederea îmbunătățirii conectivității și susținerii fluxurilor turistice.

De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost abordate perspectivele de creștere a sectorului turistic românesc, potențialul de creare de locuri de muncă și posibilitatea extinderii activităților companiei în România, atât în zona de servicii IT, cât și prin dezvoltarea unui hub IT dedicat, decizia de înființare a acestuia fiind luată, urmând ca locația să fie stabilită ulterior.

La rândul său, ministrul Economiei Irineu Darău a anunțat că, în cursul acestui an, va fi consolidată organizarea managementului destinațiilor turistice și vor fi intensificate activitățile de marketing în vederea promovării produselor turistice, inclusiv către zona Mării Negre și prin dezvoltarea infrastructurii aferente, în contextul alocării a 10 milioane de euro prin PNRR pentru susținerea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD).

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
526 lei in plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
CSID
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor