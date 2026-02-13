Adrian Câciu, după publicarea datelor privind PIB-ul: Bolojan a bagat România în gard

„Țara este în gard! Contracția este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”, a scris Câciu pe rețelele de socializare.

El îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de aceste rezultate.

„Bolojan a bagat România în gard! Din punctul meu de vedere este cel mai slab premier din istorie.

Alții ar fi spus ca e incompetent!”, a adăugat Adrian Câciu.

Institutul Național de Statistică a arătat vineri că, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, PIB a scăzut cu 1,9% în termeni reali, pe seria ajustată sezonier. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul III produsul intern brut a scăzut față de trimestrul II cu 0,2%.