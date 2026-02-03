Prima pagină » Politic » PSD pune presiune pe Bolojan: Pachetul social este obligatoriu pentru anul 2026, nu e nimic de negociat

PSD pune presiune pe premierul Ilie Bolojan. Pachetul social este obligatoriu pentru anul 2026, nu e nimic de negociat, a transmis social-democratul Adrian Câciu. El s-a referit la Pachetul de Solidaritate propus de PSD.
Sursa foto: VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
03 feb. 2026, 09:40, Politic

Adrian Câciu a transmis avertismentul pe Facebook.

„Pachetul social este obligatoriu pentru anul 2026. Nu e nimic de negociat aici”, a avertizat reprezentantul PSD.

Potrivit lui Câciu, cinci milioane de persoane vor beneficia de noile măsuri.

„Persoanele vulnerabile trebuie protejate de valul austerității care aduce sărăcie și atacă puterea de cumpărare a oamenilor. PSD se află la guvernare pentru oameni! O țară se conduce sprijinind economia și oamenii”, a adăugat Adrian Câciu.

El a mai scris că „există spațiu fiscal pentru pachetul social și pentru cel de relansare economică” și i-a atacat pe cei care se opun măsurilor propuse de PSD.

„Cine se opune acestor programe? Fix cei care vă vor în faliment! Adevărul trebuie spus: PSD vă protejează! Ceilalți vă falimentează”, a precizat Câciu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni ce măsuri conține Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Acesta vizează mai multe categorii vulnerabile. Pe listă sunt mamele în concediul maternal, veteranii, pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități și familiile cu venituri reduse.

Pachetul va fi propus coaliției de guvernare. Reprezentanții PSD condiționează rămânerea la guvernare de adoptarea pachetului.

