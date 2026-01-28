Prima pagină » Economic » Dolarul, în scădere în raport cu leul. Fost ministru de Finanțe: Nu s-a apreciat leul

Dolarul scade pe pietele internaționale, iar pe plan intern cursul a scăzut de la 4,34 lei săptămâna trecută la 4,24 azi, susține fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu.
Cosmin Pirv
28 ian. 2026, 19:05, Economic

Social-democratul Adrian Câciu susține că dolarul este în depreciere abruptă în ultimele zile.

„În timp ce uncia de aur a depăsit 5.300 de dolari (cum spuneam cei care cumpară sunt fix cei care au resurse!!!), dolarul scade vertiginos. Daca în urmă cu o saptămână aveam cursul leu/usd la 4.34, azi avem cursul la 4,24. Nu este pentru că s-a apreciat leul. Dolarul scade pe piețele internaționale. 4 puncte procentuale în minus față de standard (coșul de valute)”, a scris pe Facebook fostul ministru de Finanțe.

El spune că este un război financiar în desfășurare, iar ținta este dolarul.

„Iar asta e îngrijorător, din multe puncte de vedere! Mai ales ca US are de refinanțat o datorie de 9 trilioane de USD la dobânzi de 4,5%. Plus buget apărare de 1,5 trilioane USD. Trilioane, adică mii de miliarde. Apropos, cheltuielile bugetare cu dobânzile în SUA sunt de 3,7% din PIB, iar datoria publică este de 127% din PIB. La noi nu se discută despre asta!”, adaugă Câciu.

BNR a anunțat miercuri un curs de 4.2490 lei pentru un dolar american, în scădere cu 0,038 lei față de ziua precedentă.

