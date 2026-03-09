Prima pagină » Politic » Avertismentul unui fost ministru de Finanțe: Lumea a intrat în antecamera celei mai mari crize financiare din istorie

Adrian Câciu, în prezent deputat PSD, avertizează că economia globală ar putea intra într-o criză financiară fără precedent. Potrivit acestuia, lumea se află deja „în antecamera celei mai mari crize financiare din istorie”, una care ar putea depăși ca amploare crizele din 1973, 2008 sau perioada pandemiei.
Gabriel Pecheanu
09 mart. 2026, 10:20, Politic

