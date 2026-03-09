Avertismentul unui fost ministru de Finanțe: Lumea a intrat în antecamera celei mai mari crize financiare din istorie

Fostul ministru al Finanțelor a transmis într-un mesaj public că șocul actual nu este doar despre creșterea prețurilor sau despre problemele din lanțurile de aprovizionare, ci despre întregul ecosistem financiar global.

„De azi noapte lumea a intrat în antecamera celei mai mari crize financiare din istorie. Mult mai amplă decât 1973, mult mai amplă decât 2008 sau pandemia. Nu este doar despre prețuri sau lanțuri de aprovizionare, este despre întregul ecosistem financiar”, a transmis Câciu.

Acesta susține că șocul ar avea la bază probleme de aprovizionare care se propagă în toate piețele de bunuri tranzacționate și afectează instrumente financiare majore, precum derivatele, acțiunile sau fondurile de investiții.

„Toate bugetele vor fi despre supraviețuire”

În opinia fostului ministru, dacă situația economică globală se agravează, guvernele nu vor mai discuta despre deficit sau datorie publică, ci despre măsuri de supraviețuire economică.

„Dacă nu se oprește, nimeni nu va mai discuta despre deficite și datorii. Toate bugetele vor fi despre supraviețuire”, a avertizat deputatul PSD.

Câciu a subliniat că în România dezbaterea publică este concentrată pe teme punctuale, precum prețul carburantului, în timp ce evoluțiile economice globale sunt mult mai complexe și pot avea efecte majore asupra economiei naționale.

Critici la adresa Guvernului și a proiectului de buget

Fostul ministru a criticat și modul în care este construit bugetul României, susținând că acesta nu ar avea o viziune adaptată contextului economic internațional.

„Bugetul României nu are nicio viziune pentru ceea ce vine. Ar trebui, pur și simplu, rescris”, a afirmat Câciu.

El a atras atenția și asupra creșterii costurilor de finanțare ale statului, precizând că dobânda la titlurile de stat a depășit pragul de 7%, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară pe finanțele publice.

În mesajul său, fostul ministru i-a cerut indirect premierului Ilie Bolojan să ia în calcul aceste evoluții atunci când este construit bugetul, avertizând că o strategie bazată strict pe ținta de deficit de 6,2% ar putea deveni nesustenabilă în contextul actual.

„Nu mai este despre deficit. Uitați de 6,2%. Dacă se croiește bugetul pe acel 6,2%, în contextul internațional actual, România intră în colaps”, a concluzionat fostul ministru.