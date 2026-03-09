Institutul Levantului și-ar putea schimba denumirea. CES avertizează asupra echivalării salariilor cu cele din administrația centrală

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, creat în 2017 și al cărui Consiliu Științific este condus de fostul președinte Emil Constantinescu, ar putea fi redenumit Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Inițiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 117/2017 privind înființarea institutului, prin schimbarea denumirii instituției și actualizarea unor prevederi din actul normativ. Potrivit proiectului, instituția ar urma să funcționeze în continuare ca instituție publică de specialitate, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică.

Schimbarea denumirii institutului

Proiectul prevede modificarea titlului legii și a articolului 1, astfel încât noua denumire să fie Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii.

Potrivit inițiatorilor, deputații Adrian Solomon (PSD) și Daniel Gheorghe (PNL), schimbarea ar reflecta mai bine direcția actuală a institutului și programele sale de dialog cultural și academic. „Modificarea denumirii va reflecta mai fidel misiunea institutului, permițând amplificarea programelor de diplomație culturală și sprijinirea cercetărilor la nivel național și internațional pentru consolidarea unei păci durabile”, susțin aceștia.

Deputații menționează că instituția promovează programe de diplomație culturală, dialog academic și cooperare internațională, inclusiv în cadrul inițiativei „Levant pentru Pace Globală”. Aceasta a fost prezentată de-a lungul timpului la mai multe foruri internaționale, inclusiv la ONU, UNESCO și în parlamente din diferite state, ca proiect de diplomație culturală.

Promovarea culturii păcii

Potrivit proiectului, schimbarea denumirii ar permite extinderea programelor dedicate promovării culturii păcii prin educație, dialog între civilizații și cooperare culturală. Inițiatorii invocă și contextul actual al tensiunilor internaționale, inclusiv din regiunea Mării Negre și Orientul Mijlociu, arătând că educația pentru pace și dialogul cultural pot contribui la consolidarea stabilității și a cooperării între state.

Fără impact bugetar, spun inițiatorii

Proiectul precizează că modificările propuse nu implică cheltuieli bugetare suplimentare, deoarece nu schimbă structura organizatorică a institutului, schema de personal sau nivelul de salarizare. De aceea, Consiliul Fiscal a transmis că pentru această inițiativă legislativă nu este necesară emiterea unei opinii, în proiect neexistând indicii că ar putea fi majorate cheltuielile bugetare sau diminuate veniturile statului.

CES: Probleme juridice și de salarizare

În schimb, Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil asupra proiectului, arătând că modificarea ar putea genera probleme juridice și ar putea duce la echivalarea salariilor personalului institutului cu cele din administrația publică centrală.

De asemenea, instituția consideră că schimbarea denumirii nu reflectă pe deplin identitatea și activitatea institutului. Avizul CES este consultativ, iar proiectul poate merge mai departe în procedura parlamentară.

Tentative anterioare de modificare a salarizării

Tema salarizării personalului Institutului Levantului a mai fost discutată și în trecut, iar utilitatea științifică a instituției a fost contestată de la bun început. În 2019, Curtea de Conturi a semnalat neclarități privind cadrul legal de salarizare al angajaților institutului. Guvernul condus de Viorica Dăncilă a încercat să rezolve problema printr-o ordonanță de urgență, însă actul a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională, după ce a fost contestat de președintele Klaus Iohannis.

În 2023, o nouă inițiativă legislativă, depusă de senatorul PNL Viorel Badea, propunea includerea instituției în grila de salarizare aplicată administrației publice centrale, măsură care ar fi permis majorări salariale și acordarea unor sporuri similare celor din alte instituții publice, inclusiv sporuri pentru condiții vătămătoare de până la 15% din salariul de bază. Proiectul nu a fost însă adoptat.