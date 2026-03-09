Prima pagină » Politic » Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget

Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ajuns, luni, la ședința PSD, unde vor fi discuții despre situația partidului și modul în care se va poziționa pe viitor în coaliție. Ședința este anterioară discuțiilor ce au loc tot luni între liderii coaliției, pentru legea bugetului pe 2026.
Laura Buciu
09 mart. 2026, 10:02, Politic

Întrebat dacă a mai primit cifre noi de la ministurl de Finanțe Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu a spus că „aseară târziu a primit proiectul de buget”.

Despre prețurile carburanților, Grindeanu a spus că „probabil prim-ministru ar trebui să facă o informare pe treaba asta, dar nu e pe agendă”.

Întrebat dacă ar trebui o plafonare a prețurilor carburanțelor, liderul PSD a spus că trebuie văzut ce va spune premierul.

Întrebat, în continuare, cât de mult afectează faptul că a fost atacată la CCR ordonanța pe administrație, Grindeanu a spus că ordonația e în vigoare, își produce efectele, chiar dacă a fost atacată, ordonația e în vigoare.

Despre consultarea pe Facebook, Grindeanua a spus că e făcută doar pentru el personal, pentru că vrea să ioa pulsul, și nu are legătură cu consultarea pe care PSD o va face.

