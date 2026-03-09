Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget

Întrebat dacă a mai primit cifre noi de la ministurl de Finanțe Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu a spus că „aseară târziu a primit proiectul de buget”.

Despre prețurile carburanților, Grindeanu a spus că „probabil prim-ministru ar trebui să facă o informare pe treaba asta, dar nu e pe agendă”.

Întrebat dacă ar trebui o plafonare a prețurilor carburanțelor, liderul PSD a spus că trebuie văzut ce va spune premierul.

Întrebat, în continuare, cât de mult afectează faptul că a fost atacată la CCR ordonanța pe administrație, Grindeanu a spus că ordonația e în vigoare, își produce efectele, chiar dacă a fost atacată, ordonația e în vigoare.

Despre consultarea pe Facebook, Grindeanua a spus că e făcută doar pentru el personal, pentru că vrea să ioa pulsul, și nu are legătură cu consultarea pe care PSD o va face.