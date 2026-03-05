Prima pagină » Politic » Dîncu (PSD): România ar trebui să fie interesată de umbrela de protecție nucleară propusă de Franța

Dîncu (PSD): România ar trebui să fie interesată de umbrela de protecție nucleară propusă de Franța

România ar trebui să fie interesată de umbrela de protecție nucleară propusă de Franța, dar decizia finală ar trebui să implice și Parlamentul, susține europarlamentarul PSD Vasile Dîncu.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
05 mart. 2026, 10:44, Politic

Vasile Dîncu susține că România nu-și permite să refuze o discuție după ce țara noastră a fost invitată de Franța la discuții despre „umbrela” de protecţie nucleară.

„România cu siguranță că nu poate să fie decât interesată de orice discuție care se referă la securitatea ei, mai ales astăzi, când există această dezordine, să spunem așa, securitară internațională, când avem o amenințare în plus pe flancul estic și vedem în sondaje că oamenii sunt neliniștiți de ceea ce se va întâmpla în viitor în ceea ce privește securitatea României”, a declarat Vasile Dîncu la RFI.

În opinia sa, „poziția de principiu a României nu poate fi decât una, să salutăm această deschidere pentru o dezbatere europeană despre securitatea continentului, iar faptul că descurajarea nucleară este un element foarte important, după părerea mea, face ca România să fie chiar interesată pentru o reflecție europeană”.

Vasile Dîncu spune că participarea României la dialogul despre „umbrela” nucleară a Franței este importantă.

„Am văzut discuții în spațiul public legate de ce se va întâmpla, unde este butonul și așa mai departe. Astea sunt detalii. Deocamdată, președintele Franței a lansat o acțiune importantă pentru Europa, a lansat o dezbatere. Sigur că încă nu sunt detalii, dar în principiu, ce trebuie să spună România, în primul rând că România are prin umbrela NATO un anumit tip de securitate și trebuie să afirme faptul că acest cadru NATO rămâne până în acest moment un cadru central pentru securitatea ei. Noi am militat întotdeauna pentru o complementaritate între NATO și UE. Participarea la dialog este importantă”.

Fostul ministru al Apărării crede că o decizie privind participarea României la „umbrela” nucleară a Franței trebuie luată după consultarea Parlamentului: „Nu trebuie să luăm o decizie pripită, e adevărat, trebuie să discutăm poate și în Parlament acest lucru, atunci când vor fi mai multe detalii. România trebuie să susțină această coerență strategică între zona aceasta euroatlantică”

