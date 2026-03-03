Prima pagină » Știri externe » Franța trimite un portavion, o fregată și avioane de vânătoare în Marea Mediterană

Franța a decis să trimită un portavion, o fregată și avioane de vânătoare în Marea Mediterană. Decizia a fost anunțată marți seara de președintele francez Emmanuel Macron.
03 mart. 2026

Emmanuel Macron a ordonat trimiterea portavionului Charles de Gaulle în Marea Mediterană și a anunțat intenția de a „construi o coaliție” pentru a asigura „căile maritime critice”, potrivit Le Figaro.

„Strâmtoarea Ormuz este acum închisă”, a atras atenția Emmanuel Macron.

După „atacuri limitate” care au vizat baze militare franceze, Emmanuel Macron a decis să trimită în zonă și o fregată franceză. Două baze militare franceze au fost atacate, a indicat Emmanuel Macron marți seara, în cadrul unui discurs adresat poporului francez. El a adăugat că dorește „să proiecteze o forță defensivă”.

„Avem acorduri de apărare care ne leagă de Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, suntem legați de Iordania și de aliații noștri kurzi. Am doborât drone în legitimă apărare. Pe lângă resursele deja prezente, radare și avioane de vânătoare Rafale au fost desfășurate în ultimele ore”, a adăugat el.

„Multe lucruri sunt încă instabile, dar Franța rămâne o putere care caută să mențină pacea, o forță puternică și stabilă”, a mai spus Emmanuel Macron.

Totuși, el a avertizat că atacurile americane și israeliene asupra Iranului au fost efectuate cu încălcarea dreptului internațional.

„Împreună cu Germania și Regatul Unit, am cerut în mod clar încetarea atacurilor”, a adăugat el.

Totuși, el a spus că nu există niciun motiv pentru a „jeli” dictatorii care își omoară propriul popor.

