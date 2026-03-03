Ministra de Externe Oana Țoiu susține că Franța ar fi invitat România să facă parte din grupul de țări care găzduiesc elemente ale „scutului nuclear”, potrivit Reuters, scrie G4Media. Ministra de externe a mai declarat în Polonia, unde face o vizită, că o decizie va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Într-un interviu pentru TVP World, Țoiu nu și-a exprimat opinia personală cu privire la oportunitatea aderării României la viitoare acorduri de partajare nucleară sau de „descurajare avansată”. Totuși, ea a afirmat că astfel de decizii țin de competența instituțiilor de securitate de vârf ale țării și că acestea trebuie să reflecte un consens național.

Informația vine în contextul în care luni, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.

Macron a mai precizat că noua postură va „prevedea desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țări aliate”, dar a subliniat că nu va exista nicio împărțire a procesului decizional cu alte state în ceea ce privește utilizarea armelor nucleare.

În același discurs, el a anunțat că opt țări partenere – printre care România nu a fost menționată – vor găzdui „forţe aeriene strategice” ale forţelor aeriene franceze.

Discuțiile privind astfel de aranjamente au început cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a mai spus Macron luni.