Franța va trimite sisteme anti-dronă în Cipru, după atacul asupra unei baze britanice

Franța ar urma să trimită sisteme antirachetă și anti-dronă, precum și o fregată, potrivit CNA. Agenția a precizat că președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit marți dimineață cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, despre acest sprijin.

O sursă din guvernul cipriot, sub protecția anonimatului, a confirmat informația.

Ajutorul francez pentru insulă vine după oferta de asistență a Greciei, la câteva ore după atacurile cu drone de luni asupra bazei RAF Akrotiri, teritoriu britanic suveran.

În primul incident, o dronă Shahed, de fabricație iraniană, s-a prăbușit pe pista bazei, fără a produce pagube semnificative. Câteva ore mai târziu, alte două drone au fost interceptate.

Grecia a trimis luni pe insulă patru avioane de vânătoare F-16. De asemenea, două fregate, dintre care una echipată cu sistemul anti-dronă Centauros, se îndreptau către Cipru.