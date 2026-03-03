Prima pagină » Știri externe » Restaurant amendat cu 40.000 de dolari după ce a servit insecticid în loc de suc de merișoare unor copii

Doi copii care, fără să știe, au băut insecticid după ce li s-a servit citronella în loc de suc de merișoare la un restaurant italian din capitala Australiei de Vest, au făcut ca fostul proprietar și localul, acum închis, să fie amendați cu 40.000 de dolari.
Hannah Lemin, în vârstă de 12 ani, și sora ei Olivia, în vârstă de 11 ani, luau cina împreună cu părinții lor, Marcus și Michele, la restaurantul Miky’s Italian Fusion din suburbia Crawley a orașului Perth, în iunie 2024, scrie ABC.

În timpul mesei, fetele s-au plâns că sucul de merișoare avea un gust de „otravă”.

Ulterior s-a descoperit că un barman angajat al restaurantului le-a servit fetelor o soluție de citronella de culoare roz și ulei pentru lămpi.

Fetele au fost tratate la spital, iar incidentul a declanșat o anchetă a Departamentului Sănătății.

Marți, la Tribunalul Magistraturii din Perth, fostul proprietar al afacerii a fost găsit vinovat de vânzarea de alimente nesigure și de neîndeplinirea obligației de diligență, împreună cu două acuzații conexe.

Magistratul a declarat că Angiuli nu și-a îndeplinit obligația de diligență și că restaurantul nu părea să fie gestionat în mod adecvat sau să respecte o serie de norme, inclusiv asigurarea faptului că personalul deținea certificări de siguranță alimentară.

Avocatul propietarului a declarat că clientul său și-a pierdut afacerea și nu mai lucrează în domeniul ospitalității.

ABC a intervievat familia a doua zi după incident, iar părinții fetelor au descris groaza pe care au simțit-o când au realizat ce au băut fiicele lor.

„E otrăvit”

„Fiicele mele au început să bea, dar amândouă au scuipat sucul de afine și au spus: «E otrăvit»”, a declarat Michele Lemin.

„Le-am spus: «Nu fiți prostuțe», am luat paharul, am băut și eu, apoi l-am scuipat”.

Marcus Lemin a declarat că a alergat la tejghea după ce a mirosit lichidul și a cerut să vadă sticla din care provenea.

El a susținut că angajatul a refuzat inițial, spunându-i că era „doar suc de merișoare vechi”. „A scos sticla [din frigider] și a pus-o sub tejghea”, a spus tatăl.

Familia s-a grăbit la Spitalul de Copii din Perth și la Spitalul Sir Charles Gairdner după ce a primit sfaturi de la centrul de informare privind otrăvurile.

„Fiicele mele… aveau arsuri la stomac, le furnicau degetele și mâinile. Aveau dureri de cap… era îngrozitor”.

Copiii au fost ținuți sub observație la spital timp de câteva ore înainte de a fi externați.

După ședința de judecată, tatăl fetelor a declarat că nu are idee care ar fi pedeapsa potrivită, dar speră că amenda va transmite un mesaj industriei ospitalității.

