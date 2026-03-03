Rusia afirmă că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran

„Încă nu vedem nicio dovadă că Iranul dezvoltă arme nucleare, ceea ce a fost principala, dacă nu singura, justificare a războiului”, a declarat Lavrov în marja unei întâlniri cu omologul său din Brunei, potrivit Reuters.

Șeful diplomației de la Moscova a reiterat apelul pentru oprirea voințelor și protejarea civililor. „Ca prim pas necondiționat, trebuie să facem tot posibilul pentru a opri orice acțiuni care au ca rezultat victime civile”, susține Lavrov.

Declarația oficialului rus vine după ce peste 160 de persoane și-au pierdut viața după ce o școală din sudul Iranului a fost bombardată.

Începând de sâmbătă, Israel și Statele Unite ale Americii au început să atace Iranul cu scopul de a opri programele nucleare și de rachete balistice ale Teheranului.