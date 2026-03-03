Prima pagină » Știrile zilei » Rusia afirmă că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran

Rusia afirmă că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe a declarat marți că autoritățile ruse nu au identificat nicio dovadă care să arate că Iranul ar dezvolta arme nucleare, criticând astfel atacurile lansate de Israel și Statele Unite.
Radu Mocanu
03 mart. 2026, 13:10, Știri externe

„Încă nu vedem nicio dovadă că Iranul dezvoltă arme nucleare, ceea ce a fost principala, dacă nu singura, justificare a războiului”, a declarat Lavrov în marja unei întâlniri cu omologul său din Brunei, potrivit Reuters

Șeful diplomației de la Moscova a reiterat apelul pentru oprirea voințelor și protejarea civililor. „Ca prim pas necondiționat, trebuie să facem tot posibilul pentru a opri orice acțiuni care au ca rezultat victime civile”, susține Lavrov. 

Declarația oficialului rus vine după ce peste 160 de persoane și-au pierdut viața după ce o școală din sudul Iranului a fost bombardată. 

Începând de sâmbătă, Israel și Statele Unite ale Americii au început să atace Iranul cu scopul de a opri programele nucleare și de rachete balistice ale Teheranului.

