Ce gest au făcut președintele Emiratelor Arabe Unite și Prințul Moștenitor după ce Dubaiul a fost lovit de rachete iraniene

Președintele Emiratelor Arabe Unite și Prințul Moștenitor au vizitat celebrul Dubai Mall și au interacționat cu turiștii în toiul atacurilor iraniene.

Emiratele Arabe Unite au confirmat că rachete și drone au vizat teritoriul său, oficialii apărării declarând că majoritatea au fost interceptate.

Transmițând un mesaj de normalitate și securitate în Emiratele Arabe Unite, pe fondul tensiunilor sporite din Golf, președintele șeic Mohamed bin Zayed Al Nahyan și prințul moștenitor al Dubaiului, șeicul Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, au mers să se plimbe prin Dubai Mall, discutând cu clienții și interacționând cu turiștii.

Totul s-a petrecut după ce Emiratele Arabe Unite au confirmat că au interceptat zeci de drone și atacuri aeriene lansate de Iran. În ciuda amenințărilor, mall-ul a rămas aglomera, plin de locuitori și turiști.

Interacțiunea cu publicul

În videoclipurile distribuite online, șeicul Mohamed a fost văzut sărutând mâna unei tinere. Liderii au și mâncat apoi la unul dintre restaurantele mall-ului ca ulterior să discute cu clienții mallului.

Un expatriat ghanez i-a spus totuși președintelui că în EAU este „foarte bine, o țară sigură”.

Mesaj de încredere

Apariția publică a liderilor este văzută ca o demonstrație „calculată” de încredere. Ziarul The National din Emiratele Arabe Unite susține că totul a fost o demonstrație de încredere în securitatea și stabilitatea țării într-o perioadă de tensiuni accentuate.

Reacțiile de pe rețelele de socializare cursa. Unii au comentat că „președintele EAU poate merge la mall în timp ce regiunea este literalmente în flăcări”

Un alt comentariu suna: „Apariția publică a președintelui Emiratelor Arabe Unite la Dubai Mall transmite un mesaj. Evident, nu lasă atacul iranian să perturbe activitatea obișnuită. Normalitatea este un semnal puternic în perioadele de tensiune.”

SUA și Israelul au bombardat Iranul sâmbătă, asasinându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și pe alți oficiali de rang înalt. Iranul a jurat răzbunare și a atacat bazele militare americane din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și alte părți ale regiunii. Represaliile iraniene continuă de patru zile.

Emiratele Arabe Unite au confirmat că rachete și drone au vizat teritoriul său, oficialii apărării declarând că majoritatea au fost interceptate. Ulterior, Iranul a atacat și facilitățile petroliere.

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite, potrivit ministerului apărării.

„Prezența liderilor în Mall Dubai subliniază faptul că viața continuă, iar Emiratele Arabe Unite acordă prioritate siguranței și stabilității atât pentru rezidenți, cât și pentru vizitatori”, relatează presa locală.