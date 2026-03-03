Ucraina anunță sprijin pentru populația din regiunea Golfului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că a discutat principalele aspecte ale situației din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Zelenski a precizat că i-a prezentat condoleanțe pentru viețile pierdute în urma „atacurilor nebunești” lansate de Iran.

Prioritate: protejarea vieții

Liderul Emiratelor Arabe Unite a precizat că „regimul iranian vizează nu doar obiective militare, ci practic orice – clădiri rezidențiale, centre comerciale, chiar și moschei”, a scris Zelenski pe X, subliniind gravitatea situației pentru populația civilă.

Ucraina și-a oferit sprijinul pentru protejarea populației, iar cei doi lideri au convenit ca echipele celor două țări să colaboreze în acest sens. „Protejarea vieților este o prioritate comună pentru întreaga lume”, a transmis Zelenski.

Zelenski: Iranul, regim „anti-uman”

Într-un mesaj publicat anterior, președintele ucrainean și-a exprimat speranța ca anul viitor Ramadanul să fie celebrat în pace de toate popoarele aflate în conflict. El a făcut referire și la situația din Orientul Mijlociu, afirmând că regimul din Iran este „anti-uman” și că răspândește războiul în aproape întreaga regiune.

„Este important ca oamenii și statele să reușească să se apere și ca războiul să nu se prelungească”, a scris Zelenski.

Președintele Ucrainei a mulțumit statelor care contribuie la protejarea vieții, atât în Ucraina, cât și în alte regiuni afectate de conflict, și a susținut că Moscova și Teheranul sunt unite de „lipsa de respect față de oameni”. El a adăugat că Europa și comunitatea internațională trebuie să fie eficiente în apărarea împotriva unor astfel de regimuri, „pentru ca viața să învingă”.