Prima pagină » Știri externe » Ucraina anunță sprijin pentru populația din regiunea Golfului

Ucraina anunță sprijin pentru populația din regiunea Golfului

Ucraina este pregătită să sprijine protejarea populației din regiunea Golfului, în contextul escaladării violențelor din Orientul Mijlociu, spune liderul ucrainean.
Ucraina anunță sprijin pentru populația din regiunea Golfului
Maria Miron
03 mart. 2026, 14:22, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că a discutat principalele aspecte ale situației din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Zelenski a precizat că i-a prezentat condoleanțe pentru viețile pierdute în urma „atacurilor nebunești” lansate de Iran.

Prioritate: protejarea vieții

Liderul Emiratelor Arabe Unite a precizat că „regimul iranian vizează nu doar obiective militare, ci practic orice – clădiri rezidențiale, centre comerciale, chiar și moschei”, a scris Zelenski pe X, subliniind gravitatea situației pentru populația civilă.

Ucraina și-a oferit sprijinul pentru protejarea populației, iar cei doi lideri au convenit ca echipele celor două țări să colaboreze în acest sens. „Protejarea vieților este o prioritate comună pentru întreaga lume”, a transmis Zelenski.

Zelenski: Iranul, regim „anti-uman”

Într-un mesaj publicat anterior, președintele ucrainean și-a exprimat speranța ca anul viitor Ramadanul să fie celebrat în pace de toate popoarele aflate în conflict. El a făcut referire și la situația din Orientul Mijlociu, afirmând că regimul din Iran este „anti-uman” și că răspândește războiul în aproape întreaga regiune.

„Este important ca oamenii și statele să reușească să se apere și ca războiul să nu se prelungească”, a scris Zelenski.

Președintele Ucrainei a mulțumit statelor care contribuie la protejarea vieții, atât în Ucraina, cât și în alte regiuni afectate de conflict, și a susținut că Moscova și Teheranul sunt unite de „lipsa de respect față de oameni”. El a adăugat că Europa și comunitatea internațională trebuie să fie eficiente în apărarea împotriva unor astfel de regimuri, „pentru ca viața să învingă”.

Recomandarea video

Cristina Chiriac, propunererea pentru funcția de procuror general, „eroină” într-un raport european privind atacuri la liberatea presei
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Sarmale de post din LIDL România. Din ce sunt făcute, de fapt
CSID
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Promotor