Mii de turiști blocați pe navele de croazieră după închiderea Strâmtorii Ormuz

Pe măsură ce tensiunile militare închid rutele de navigație și perturbă traficul aerian din Golf, mii de pasageri se trezesc blocați la bordul navelor de croazieră care nu își pot continua călătoriile, potrivit Le Figaro. Închiderea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă cheie între Golful Persic și Marea Arabiei, a lăsat mai multe nave blocate. Până marți la prânz, un total de șase nave de croazieră erau încă blocate în porturile Dubai, Abu Dhabi și Doha.

Pe lângă compania saudită Aroya, navele în cauză sunt operate de jucători de top: TUI, Celestyal Cruises și MSC Cruises, cu MSC Euribia și cei aproximativ 6.000 de pasageri ai săi.

Grupul italo-elvețian MSC Cruises a anunțat că vasul său de croazieră gigantic va rămâne andocat în Dubai, în conformitate cu directivele autorităților militare regionale americane. „Am anulat croaziera cu plecare din Dubai pe 7 martie, Doha pe 8 martie și Abu Dhabi pe 11 martie. Pasagerii afectați au fost contactați direct ”, a declarat MSC într-un comunicat de presă.

Compania greacă Celestyal, care operează două nave andocate în prezent în Dubai și Abu Dhabi, a anunțat duminică anularea croazierelor la bordul navelor Celestyal Journey și Celestyal Discovery, programate să înceapă pe 2 martie. Aceasta a specificat că „Celestyal Journey va rămâne în portul Doha până pe 7 martie”.

Celestyal Discovery, cu sediul în Dubai, se află într-o situație mai delicată: „În conformitate cu instrucțiunile autorităților locale, nu putem debarca pasagerii. Odată ce debarcarea este aprobată, îi vom ajuta să aranjeze transferurile către aeroportul din Abu Dhabi.” Compania a anunțat că va oferi o rambursare integrală sau un voucher pentru o viitoare croazieră tuturor pasagerilor afectați.

Companiile germane Dertour și TUI Cruises și-au suspendat sau ajustat itinerariile în Orientul Mijlociu. Dertour a anunțat anularea tuturor călătoriilor către Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Bahrain, Oman, Iordania, Israel și Kuweit până pe 5 martie. Navele Mein Schiff 4 și 5 ale TUI rămân andocate în Abu Dhabi și Doha. Linia de croazieră a anulat, de asemenea, mai multe călătorii programate să înceapă între 28 februarie și 5 martie.

Contactată de Le Figaro, linia de croazieră italiană Costa a declarat că în prezent nu este afectată de criză. Compania nu are nave în regiune în prezent, deoarece itinerariile sale au fost modificate în urmă cu câteva luni din cauza deteriorării climatului geopolitic. Grupul susține că acordă prioritate siguranței și confortului pasagerilor și monitorizează îndeaproape evoluția situației.

Turiștii au acces deplin la toate serviciile și facilitățile de la bord

Pentru echipele de la bordul navelor blocate, instrucțiunile sunt clare: menținerea unui anumit nivel de operațiuni normale. „În prezent, situația la bord rămâne calmă. Pasagerii au acces deplin la toate serviciile și facilitățile, iar noi continuăm să asigurăm un nivel ridicat de îngrijire, confort și sprijin atât pentru oaspeți, cât și pentru echipaj”, a declarat MSC pentru Le Figaro.

Totuși, anunțurile căpitanului, alertele de știri de pe telefoane și imaginile difuzate continuu le reamintesc în mod regulat pasagerilor de apropierea unei zone de război. Videoclipurile de pe rețelele de socializare transmit mesajele difuzate la bord. „Considerăm că nava este cel mai sigur loc pentru pasagerii noștri”, reiterează căpitanul navei MSC Euribia , blocată în prezent în Dubai.