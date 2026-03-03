Prima pagină » Știri externe » O familie de cinci persoane a murit într-un incendiu provocat intenționat în Finlanda

O familie de cinci persoane a murit într-un incendiu provocat intenționat în Finlanda

Cinci membri ai unei familii somaleze au murit într-un incendiu provocat care a izbucnit marți dimineață devreme într-un bloc de apartamente din Vantaa, la aproximativ 15 kilometri nord de Helsinki, capitala Finlandei, a anunțat poliția.
„Cinci persoane decedate au fost găsite pe casa scărilor în jurul orei 6:30, inclusiv doi adulți și trei copii. Un bebeluș a fost dus la spital”, a declarat inspectorul Mikael Backlund într-o conferință de presă, potrivit Le Figaro.

Incendiul  a fost provocat intenționat de un bărbat în vârstă de 70 de ani care locuia în aceeași clădire. El a fost reținut de poliție cu puțin timp înainte de ora 7:00, a adăugat inspectorul Backlund. Motivul incendiului este în prezent necunoscut, iar suspectul va fi interogat de poliție în această după-amiază. Când a fost întrebată despre un posibil motiv rasial, poliția a exclus această posibilitate.

Victimele incendiului, de origine somaleză

Inspectorul Backlund a confirmat relatările din presă conform cărora victimele erau de origine somaleză.

„Victimele nu par să fi fost vizate de act, la fel ca celelalte persoane prezente în clădire (…) victimele sunt membri ai aceleiași familii, doi adulți, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, și trei copii, cu vârste cuprinse între trei, șase și opt ani”, a subliniat anchetatoarea Sanna Rentola în cadrul aceleiași conferințe de presă.

Apartamentul familiei se afla la un etaj superior. Aceștia au încercat să părăsească apartamentul, dar, din cauza fumului extrem de dens și a stării proaste a scării, nu au reușit să scape, potrivit lui Mikael Backlund. Incendiul a fost stins, dar operațiunile de salvare continuă la fața locului. Zona a fost izolată, iar locuitorii sunt rugați să o evite.

