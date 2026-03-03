Prima pagină » Știri externe » Războiul din Orientul Mijlociu pune sub semnul întrebării vizita lui Trump în China

Războiul din Orientul Mijlociu și eliminarea liderului spiritual Ali Khamenei pun sub semnul întrebării vizita președintelui american Donald Trump în China. Analiștii vorbesc despre o posibilă amânare a vizitei. Casele de predicții indică și ele o probabilitate crescută privind amânarea.
03 mart. 2026, 17:47, Politic

Incertitudinea privind vizita lui Trump în China crește ca urmare a declanșării războiului din Orientul Mijlociu, potrivit CNBC. În plus, lichidarea lui Ali Khamenei complică și mai mult situația. Iranianul este al doilea lider internațional apropiat de China care este înlăturat de la putere în acest an de americani. Primul a fost venezueleanul Nicolas Maduro.

Analiștii spun că aceste acțiuni complică vizita cu miză mare a lui Donald Trump la Beijing.
Conform programului anunțat de Casa Albă, președintele SUA va vizita China între 31 martie și 2 aprilie. Discuțiile ar trebuie să se comcentreze pe aspectele economice în urma armistițiului comercial încheiat de cele două țări la sfârșitul lunii octombrie. De asemenea, prima vizită a unui președinte american în funcție din 2017.

Totuși, Beijingul nu a confirmat datele vizitei. Ministerul de Externe al Chinei a condamnat duminică uciderea lui Khamenei numind-o „o încălcare gravă a suveranității și securității Iranului”. Totodată, Beijingul a cerut un armistițiu imediat.

Casele de predicții din SUA evidențiază incertitudinea diplomatică. Ele au semnalat o probabilitate în creștere privind amânarea vizitei lui Trump.

