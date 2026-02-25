China a creat bateria viitorului: durează de 40 de ori mai mult decât cele din telefoanele noastre

Cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong și Universitatea de Știință și Tehnologie din Sud (SUSTech) au prezentat recent noua descoperire. Bateria folosește electrozi organici cu electroliți neutri și netoxici, scrie El Economista.

Spre deosebire de bateriile clasice cu ioni de litiu, noul dispozitiv nu este acid și nici inflamabil. Bateriile cu litiu se degradează de obicei după 1.000-3.000 de cicluri. Diferența față de cele 120.000 de cicluri ale noii tehnologii este uriașă.

Stabilitate ciclică excepțională pe termen lung

„Sistemul nostru oferă o stabilitate ciclică excepțională pe termen lung și este ecologic în condiții neutre”, afirmă echipa în studiul publicat.

Bateriile cu litiu prezintă riscuri cunoscute. Se pot supraîncălzi dacă sunt deteriorate și sunt foarte inflamabile. Noua baterie cu apă elimină aceste probleme.

Dacă tehnologia va putea fi produsă la scară industrială, impactul ar fi major. Ar putea înlocui bateriile cu litiu în numeroase aplicații, de la dispozitive electronice la stocare industrială de energie.

Semn de întrebare important

Există totuși un semn de întrebare important. Multe descoperiri spectaculoase în domeniul bateriilor rămân la stadiul de laborator. Trecerea de la cercetare la producție industrială este dificilă și costisitoare.

Trei condiții esențiale trebuie îndeplinite pentru ca tehnologia să ajungă pe piață: scalabilitate, densitate energetică suficientă și cost redus la scară industrială.

Cercetările în domeniul bateriilor s-au intensificat la nivel global în ultimii ani. Cererea tot mai mare de dispozitive electronice și tranziția energetică au accelerat căutarea unor soluții mai durabile și mai sigure.

Descoperirea chineză reprezintă un pas înainte semnificativ. Rămâne de văzut dacă va ieși din laborator și va ajunge în produsele de zi cu zi.