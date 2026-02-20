Friedrich Merz, vizită în China pentru impulsionarea comerțului și cooperării

„Fie ca Anul Calului să aducă putere și să dea un nou impuls relațiilor germano-chineze”, a scris Metz, într-o postare pe X, adăugând că abia așteaptă să călătorească spre China în curând.

Vizita a fost anunțată anterior de cancelar, în cadrul discursului susținut la congresul partidului său conservator CDU, la Stuttgart, potrivit Euronews.

„Avem nevoie de relații economice cu întreaga lume, iar asta include, desigur, și o țară precum China. Politica externă de astăzi este și politică economică externă, iar politica economică externă este o parte esențială a politicii noastre economice”, a declarat Merz.

Acesta a precizat că va fi însoțit de „o delegație numeroasă de oameni de afaceri”.

Cancelarul german va fi întâmpinat la Beijing, miercuri, de premierul Chinei, Li Qiang, urmând ca oficialul german să se întâlnească apoi și cu președintele Xi Jinping.

Vizita sa va dura două zile, timp în care Metz va vizita Orașul Interzis, importantă atracție turistică din China, dar și fabrica germană de automobile Mercedes-Benz. Oficialul va poposi apoi și în orașul Hangzhou, pentru a vizita firma chineză de robotică Unitree, dar și Siemens Energy, producătorul german de turbine.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Guvernului german, vizita se va concentra pe „concurență”, dar și pe „echilibrul complet al cooperării”.

Moment critic pentru piața auto din Germania

Vizita cancelarului Metz în China are loc într-un moment critic pentru industria auto din Germania, pe fondul concurenței intense din partea Chinei.

În ciuda refuzului Beijingului de a critica invazia Rusiei în Ucraina, Germania a încercat să mențină relații solide cu China, dorind să evite și dependența excesivă de comerțul cu China.

Anul trecut, China a devenit din nou cel mai mare partener comercial al Germaniei, cu exporturi, dar și importuri, în valoare totală de 251,8 miliarde de euro, potrivit anunțului dat, vineri, de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei.