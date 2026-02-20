Prima pagină » Știri externe » Friedrich Merz, vizită în China pentru impulsionarea comerțului și cooperării

Friedrich Merz, vizită în China pentru impulsionarea comerțului și cooperării

Cancelarul german, Friedrich Merz, se va afla, săptămâna viitoare, într-o vizită oficială în China, al cărui scop este întărirea relațiilor comerciale și cooperarea dintre cele două țări.
Friedrich Merz, vizită în China pentru impulsionarea comerțului și cooperării
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
20 feb. 2026, 21:06, Știri externe

„Fie ca Anul Calului să aducă putere și să dea un nou impuls relațiilor germano-chineze”, a scris Metz, într-o postare pe X, adăugând că abia așteaptă să călătorească spre China în curând.

Vizita a fost anunțată anterior de cancelar, în cadrul discursului susținut la congresul partidului său conservator CDU, la Stuttgart, potrivit Euronews. 

„Avem nevoie de relații economice cu întreaga lume, iar asta include, desigur, și o țară precum China. Politica externă de astăzi este și politică economică externă, iar politica economică externă este o parte esențială a politicii noastre economice”, a declarat Merz.

Acesta a precizat că va fi însoțit de „o delegație numeroasă de oameni de afaceri”.

Cancelarul german va fi întâmpinat la Beijing, miercuri, de premierul Chinei, Li Qiang, urmând ca oficialul german să se întâlnească apoi și cu președintele Xi Jinping.

Vizita sa va dura două zile, timp în care Metz va vizita Orașul Interzis, importantă atracție turistică din China, dar și fabrica germană de automobile Mercedes-Benz. Oficialul va poposi apoi și în orașul Hangzhou, pentru a vizita firma chineză de robotică Unitree, dar și Siemens Energy, producătorul german de turbine.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Guvernului german, vizita se va concentra pe „concurență”, dar și pe „echilibrul complet al cooperării”.

Moment critic pentru piața auto din Germania

Vizita cancelarului Metz în China are loc într-un moment critic pentru industria auto din Germania, pe fondul concurenței intense din partea Chinei.

În ciuda refuzului Beijingului de a critica invazia Rusiei în Ucraina, Germania a încercat să mențină relații solide cu China, dorind să evite și dependența excesivă de comerțul cu China.

Anul trecut, China a devenit din nou cel mai mare partener comercial al Germaniei, cu exporturi, dar și importuri, în valoare totală de 251,8 miliarde de euro, potrivit anunțului dat, vineri, de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în altă țară: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”. Unde locuiește acum?
CSID
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor