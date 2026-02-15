China este adevărata amenințare, afirmă Taiwanul în răspunsul la discursul de la München

Declarația oficialului taiwanez vine ca reacție la afirmațiile făcute de ministrul chinez de externe, Wang Yi, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, scrie Reuters.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său național, însă această poziție este respinsă de autoritățile de la Taipei, care susțin că doar poporul taiwanez are dreptul să decidă viitorul insulei. În discursul său, Wang Yi a avertizat că unele state „încearcă să separe Taiwanul de China”, a acuzat Japonia de amplificarea tensiunilor regionale și a subliniat importanța respectării Cartei ONU.

În replică, Lin Chia-lung a afirmat că, din punct de vedere istoric, juridic și al realităților internaționale, suveranitatea Taiwanului nu a aparținut niciodată Republicii Populare Chineze. Oficialul taiwanez a acuzat Beijingul că, în ciuda discursului său, încalcă în mod repetat principiile ONU privind nefolosirea forței sau amenințarea cu forța.

China, amenințare la adresa securității Taiwanului prin acțiuni militare

Potrivit autorităților taiwaneze, China desfășoară zilnic operațiuni militare în jurul insulei. Cea mai recentă rundă de exerciții militare de amploare a avut loc în luna decembrie, accentuând îngrijorările privind stabilitatea și securitatea în regiune.

Deși situația Taiwanului reprezintă un subiect major pe agenda internațională de securitate, oficialii de rang înalt de la Taipei nu sunt invitați să participe la conferința de la München, din cauza presiunilor diplomatice exercitate de Beijing.

China susține că Taiwanul a fost „retrocedat” suveranității chineze de către Japonia la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, în anul 1945. Guvernul taiwanez respinge această interpretare, afirmând că insula a fost predată Republicii Chineze, și nu Republicii Populare Chineze, stat care nici nu exista la acea dată.

După pierderea războiului civil din 1949, guvernul republican s-a refugiat în Taiwan, în urma victoriei comuniștilor conduși de Mao Zedong. Republica China rămâne și astăzi denumirea oficială a statului taiwanez.