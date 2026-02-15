Uber Eats revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări

Informația a fost publicată de Financial Times și Reuters, în contextul intensificării competiției pe piața europeană a livrărilor de mâncare, evaluată la miliarde de euro.

Pe lângă România, Uber va lansa serviciile de delivery și în Republica Cehă și Grecia, dar și pe piețele din Austria, Danemarca, Finlanda și Norvegia.

Compania americană estimează că această extindere va genera venituri brute suplimentare de aproximativ un miliard de dolari în următorii trei ani.

Uber Eats revine în România după retragerea din 2020

Revenirea Uber Eats în România este surprinzătoare, având în vedere că serviciul a fost retras în vara anului 2020, atât de pe piața românească, cât și din cea cehă. La acel moment, Uber anunța că își concentrează strategia pe piețele de top, unde serviciul de livrare avea o pondere semnificativă în veniturile globale.

Potrivit companiei, piețele din România, Cehia, Egipt, Honduras, Arabia Saudită, Ucraina și Uruguay generau doar 1% din veniturile Uber Eats, dar reprezentau aproximativ 4% din pierderile totale ale diviziei de delivery.

Decizia de retragere a fost justificată prin necesitatea unei alocări mai eficiente a resurselor într-o piață extrem de competitivă.

Între timp, piața serviciilor de livrare de mâncare din România s-a maturizat considerabil. În prezent, principalii jucători sunt Wolt, Bolt Food, Glovo și Bringo. Revenirea Uber Eats ar putea intensifica concurența și ar putea duce la beneficii directe pentru consumatori, precum prețuri mai competitive și servicii îmbunătățite.

Susan Anderson, șefa globală a departamentului de livrări al Uber, a declarat că este momentul „să ridicăm ștacheta, să schimbăm lucrurile și să oferim o valoare mai bună în întreaga categorie”.

Decizia de extindere vine la scurt timp după ce Uber a anunțat achiziția diviziei de livrări a companiei turce Getir de la acționarul majoritar Mubadala, tranzacție care consolidează poziția Uber pe piața din Turcia și susține strategia de creștere în Europa.