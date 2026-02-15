Prima pagină » Știri externe » Investiție uriașă. Ce țară alocă 18 miliarde de euro pentru construirea unui șantier naval de submarine nucleare

Australia investește într-un nou șantier naval de submarine nucleare. O primă parte a investiției a fost anunțată duminică. Investiția este realizată conform pactului semnat în 2021 de SUA, Regatul Unit și Australia, cu scopul de a limita influența Chinei în Pacific.
15 feb. 2026

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat duminică o investiție inițială de peste două miliarde de euro pentru construirea unui șantier naval de submarine cu propulsie nucleară, potrivit Le Figaro. Investiția se realizează ca parte a acordului alianței Aukus.

Pactul a fost semnat în 2021 de SUA, Regatul Unit și Australia, cu scopul de a limita influența Chinei în Pacific. Înțelegerea a dus la anularea unui mega-contract între Australia și Franța privitor la submarine și a declanșat un scandal diplomatic.

Suma inițială de 3,9 miliarde de dolari australieni (2,4 miliarde de euro) reprezintă o „investiție crucială pentru a oferi Australiei submarine cu propulsie nucleară echipate cu arme convenționale”, a declarat liderul australian într-un comunicat. Pe termen lung, investiția în șantierul naval este estimată la un total de 30 de miliarde de dolari australieni (18 miliarde de euro).

200 de miliarde de euro în următorii 30 de ani

De asemenea, acordul prevede că Australia va achiziționa o flotă de submarine americane de ultimă generație și dezvoltarea în comun a unei game de tehnologii militare.

Costul total, inclusiv submarinele, ar putea ajunge la 200 de miliarde de euro în următorii 30 de ani. Achiziția submarinelor americane va începe în 2032. Totodată, Australia trebuie să dobândească tehnologia necesară pentru a-și construi propriile nave în viitor.

