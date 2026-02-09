Mii de persoane protestează față de vizita președintelui israelian Herzog în Australia

În această săptămână, președintele Israelului vizitează Australia, după ce a fost invitat de premierul australian Anthony Albanese, în urma atacului armat de pe plaja Bondi, în care au murit 15 persoane.

Vizita a stârnit furie în rândul australienilor, care îl acuză pe Herzog de complicitate la moartea civililor din Gaza. Grupurile pro-palestiniene au organizat, luni seara, proteste în orașe și localități din toată țara, potrivit Reuters.

În Sydney, mii de persoane s-au adunat într-o piață din cartierul central al orașului, ascultând discursuri și scandând sloganuri pro-palestiniene.

„Masacrul de la Bondi a fost teribil, dar liderii noștri australieni nu au recunoscut existența poporului palestinian și a locuitorilor din Gaza. Herzog a evitat toate întrebările despre ocupație și spune că această vizită vizează relațiile dintre Australia și Israel, dar el este complice”, a declarat Jackson Elliott, un protestatar în vârstă de 30 de ani din Sydney.

În cadrul protestului, poliția s-a mobilizat masiv, cu un elicopter care a survolat zona, dar și echipaje care patrulează călare. Polițiștii au folosit spray cu piper și gaze lacrimogene pentru a respinge grupurile de oameni care încercau să înainteze. Mai mulți protestatari au fost arestați în urma ciocnirilor cu polițiștii.

Senior police officials address the crowd of thousands outside of Town Hall unable to join main rally due to sheer numbers. Dozens of riot police officers stationed at every exit. Fluid situation on a humid night with protesters restless & wanting to march #auspol #Herzog pic.twitter.com/COPeabLvo1 — Farid Y. Farid (@FaridYFarid) February 9, 2026

Autoritățile din Sydney au declarat vizita lui Herzog un eveniment major și au fost autorizate să utilizeze puteri rar invocate în timpul vizitei, inclusiv capacitatea de a separa și muta mulțimile, de a restricționa accesul acestora în anumite zone, de a îndruma oamenii să plece și de a percheziționa vehiculele.

Luni, într-un tribunal din Sydney, Grupul de Acțiune pentru Palestina – care a organizat protestul – nu a reușit să conteste legal restricțiile impuse demonstrației.

Între timp, mii de membri ai comunității evreiești, oficiali guvernamentali și politicieni ai partidelor de opoziție l-au întâmpinat pe Herzog la un eveniment organizat la mai mult de un kilometru distanță de protestatari, în memoria victimelor atacului de la Bondi.

Herzog și-a început vizita luni dimineață la Bondi Beach, unde a depus o coroană de flori la un memorial dedicat victimelor atacului.