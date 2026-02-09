Prima pagină » Știri externe » Mii de persoane protestează față de vizita președintelui israelian Herzog în Australia

Mii de persoane protestează față de vizita președintelui israelian Herzog în Australia

Mii de australieni s-au adunat luni, la Sydney, pentru a protesta față de sosirea președintelui israelian, Isaac Herzog, care va face un tur în mai multe orașe din Australia, cu scopul de a-și exprima solidaritatea cu comunitatea evreiască, în urma unui atac armat mortal care a avut loc anul trecut.
Mii de persoane protestează față de vizita președintelui israelian Herzog în Australia
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
09 feb. 2026, 12:59, Știri externe

În această săptămână, președintele Israelului vizitează Australia, după ce a fost invitat de premierul australian Anthony Albanese, în urma atacului armat de pe plaja Bondi, în care au murit 15 persoane.

Vizita a stârnit furie în rândul australienilor, care îl acuză pe Herzog de complicitate la moartea civililor din Gaza. Grupurile pro-palestiniene au organizat, luni seara, proteste în orașe și localități din toată țara, potrivit Reuters. 

În Sydney, mii de persoane s-au adunat într-o piață din cartierul central al orașului, ascultând discursuri și scandând sloganuri pro-palestiniene.

„Masacrul de la Bondi a fost teribil, dar liderii noștri australieni nu au recunoscut existența poporului palestinian și a locuitorilor din Gaza. Herzog a evitat toate întrebările despre ocupație și spune că această vizită vizează relațiile dintre Australia și Israel, dar el este complice, a declarat Jackson Elliott, un protestatar în vârstă de 30 de ani din Sydney.

În cadrul protestului, poliția s-a mobilizat masiv, cu un elicopter care a survolat zona, dar și echipaje care patrulează călare. Polițiștii au folosit spray cu piper și gaze lacrimogene pentru a respinge grupurile de oameni care încercau să înainteze. Mai mulți protestatari au fost arestați în urma ciocnirilor cu polițiștii.

 

Autoritățile din Sydney au declarat vizita lui Herzog un eveniment major și au fost autorizate să utilizeze puteri rar invocate în timpul vizitei, inclusiv capacitatea de a separa și muta mulțimile, de a restricționa accesul acestora în anumite zone, de a îndruma oamenii să plece și de a percheziționa vehiculele.

Luni, într-un tribunal din Sydney, Grupul de Acțiune pentru Palestina – care a organizat protestul – nu a reușit să conteste legal restricțiile impuse demonstrației.

Între timp, mii de membri ai comunității evreiești, oficiali guvernamentali și politicieni ai partidelor de opoziție l-au întâmpinat pe Herzog la un eveniment organizat la mai mult de un kilometru distanță de protestatari, în memoria victimelor atacului de la Bondi.

Herzog și-a început vizita luni dimineață la Bondi Beach, unde a depus o coroană de flori la un memorial dedicat victimelor atacului.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Când poate fi refuzat concediul medical. Situațiile în care angajații pot rămâne fără indemnizație
CSID
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor