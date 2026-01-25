Premierul canadian Mark Carney va vizita Australia în luna martie

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, va vizita Australia în luna martie, când va ține și un discurs în fața parlamentului din această țară, relatează Reuters.

„Prietenul meu Mark Carney va vizita Australia și va ține un discurs în fața parlamentului în luna martie”, a declarat Albanese în cadrul unei emisiuni la ABC, fără a oferi detalii suplimentare.

Informația vine în contextul în care în această săptămână, în cadrul Forumului Mondial de la Davos, premierul canadian a îndemnat națiunile să accepte sfârșitul unei ordini globale bazate pe reguli. Acesta a indicat Canada ca exemplu al modului în care „puterile medii” ar putea acționa împreună, deoarece „dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”, potrivit Bloomberg.

„Sunt de acord cu el”, a spus Albanese despre discursul lui Carney de la Davos, care a stârnit critici din partea președintelui american Donald Trump.

Vizita lui Carney în Australia va avea loc după ce, în octombrie anul trecut, cei doi aliați și-au aprofundat relațiile, semnând un acord pentru promovarea și consolidarea cooperării și comerțului în domeniul mineralelor critice.