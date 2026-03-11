Coreea de Nord declară că respectă „dreptul poporului iranian de a-și alege noul lider suprem”

Mojtaba Khamenei a devenit duminică noul lider al Iranului, înlocuindu-l pe tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a operațiunilor militare americano-israeliene împotriva Iranului.

Coreea de Nord, un adversar de lungă durată al Statelor Unite, condamnase anterior atacul americano-israelian asupra Iranului, numindu-l un act de „agresiune ilegală”.

„În ceea ce privește recentul anunț oficial conform căruia Adunarea Experților din Iran l-a ales pe noul lider al Revoluției Islamice, respectăm dreptul și alegerea poporului iranian de a-și alege liderul suprem ”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, citat de agenția oficială de știri KCNA, relatează Le Figaro.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a afirmat că Statele Unite și Israelul „distrug fundamentele păcii și securității regionale și exacerbează instabilitatea globală”. În ultimele luni, administrația Trump și-a intensificat eforturile de a relua discuțiile la nivel înalt cu Phenianul, luând în considerare chiar și un summit în acest an între președintele SUA și liderul nord-coreean Kim Jong-un.

Coreea de Nord consideră exercițiile militare repetiții pentru „război”

După ce a ignorat în mare măsură aceste propuneri timp de luni de zile, Kim a declarat recent că cele două țări s-ar putea „înțelege bine” dacă Washingtonul ar accepta statutul de putere nucleară al Coreei de Nord. Miercuri, agenția de știri de stat KCNA a relatat, de asemenea, că Kim Jong-un a supravegheat lansări de testare suplimentare ale rachetelor de croazieră strategice de pe un distrugător, în timp ce Statele Unite și Coreea de Sud își începeau luni exercițiile militare anuale.

Odată cu iminența războiului din Orientul Mijlociu, Coreea de Nord nu mai consideră aceste exerciții americano-sud-coreene doar ca fiind „defensive și de rutină”, ci ca repetiții pentru „război”, potrivit lui Yang Moo-jin, fost președinte al Universității de Studii Nord-Coreene. Liderul a fost însoțit de fiica sa, Ju-Ae, considerată pe scară largă probabila sa succesoare, conform fotografiilor oficiale.