Războiul din Iran întărește convingerea Coreei de Nord că armele nucleare sunt singura garanție de securitate

Pentru liderul nord-coreean Kim Jong-un, programul nuclear nu este doar o strategie militară, ci o chestiune de supraviețuire politică. Analiștii citați de The Guardian spun că evenimentele din Orientul Mijlociu ar putea întări convingerea regimului de la Phenian că statele fără arme nucleare sunt vulnerabile în fața intervențiilor externe. Profesorul Song Seong-jong, fost oficial al Ministerului Apărării din Coreea de Sud, a explicat că liderul nord-coreean ar putea interpreta atacurile asupra Iranului drept dovada că lipsa armelor nucleare face un regim mai expus.

Coreea de Nord și-a început programul nuclear în urmă cu decenii și a efectuat primul test nuclear în 2006. Ultimul test confirmat a avut loc în 2017. Estimările actuale indică faptul că Phenianul deține aproximativ 50 de focoase nucleare. Practic există suficient material pentru a produce încă zeci.

Un mesaj strategic transmis prin testele de armament

Recent, Coreea de Nord a testat o nouă rachetă lansată de pe un distrugător naval. Liderul Kim Jong-un a declarat că înarmarea navelor cu arme nucleare „progresează satisfăcător”. Declarația a fost făcută în contextul bombardamentelor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Ea a fost interpretată de analiști drept un mesaj strategic adresat comunității internaționale.

Phenianul consideră că deținerea armelor nucleare îl protejează de soarta altor lideri care au fost înlăturați după intervenții militare occidentale. Ministerul de Externe al Coreei de Nord a condamnat atacurile aeriene ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, calificându-le drept un „act ilegal de agresiune”. Totuși, autoritățile nord-coreene au evitat să îl critice direct pe președintele american Donald Trump, lăsând deschisă posibilitatea reluării dialogului diplomatic.

Phenianul a transmis anterior că ar putea relua discuțiile cu Washingtonul dacă Statele Unite renunță la cererea ca regimul să renunțe complet la arsenalul nuclear.

Negocieri posibile între Trump și Kim Jong-un

Există speculații că Donald Trump și Kim Jong-un ar putea avea o nouă întâlnire în perioada următoare. Ar putea fi posibil chiar în timpul unei vizite a liderului american în China. Unii experți cred însă că războiul din Iran ar putea complica negocierile. Potrivit lui Sydney Seiler, fost emisar american pentru dosarul nuclear nord-coreean, folosirea forței militare de către Washington ar putea face Phenianul mai reticent la reluarea negocierilor.

Alți analiști consideră însă că liderul nord-coreean ar putea folosi statutul de stat nuclear ca avantaj în eventuale discuții. Ar putea încerca să obțină concesii sau garanții de securitate din partea Statelor Unite. Astfel, războiul din Iran ar putea consolida una dintre lecțiile strategice ale Phenianului: nu ambiția nucleară, ci deținerea efectivă a armelor nucleare este cea care oferă protecție unui regim.