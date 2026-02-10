Prima pagină » Știri externe » Percheziții la serviciile de informații din Coreea de Sud după lansarea neautorizată de drone către Coreea de Nord

Percheziții la serviciile de informații din Coreea de Sud după lansarea neautorizată de drone către Coreea de Nord

Autoritățile sud-coreene au declarat că au desfășurat marți percheziții la serviciile de informații și la comandamentul serviciilor de informații militare ale țării, într-un caz care implică trei civili acuzați că au trimis drone în Coreea de Nord în ianuarie.
Percheziții la serviciile de informații din Coreea de Sud după lansarea neautorizată de drone către Coreea de Nord
Foto: Istock
Laurentiu Marinov
10 feb. 2026, 06:42, Știri externe

Coreea de Nord a acuzat Coreea de Sud că a trimis o dronă spre teritoriul său la începutul lunii ianuarie și a susținut că a doborât-o în apropierea orașului Kaesong, nu departe de granița intercoreeană. Agenția sa oficială de știri KCNA a făcut legătura cu un alt zbor sud-coreean de dronă, despre care Phenianul a declarat că a avut loc în apropierea orașului de frontieră Paju în septembrie, potrivit Le Figaro.

Seulul a negat orice implicare a guvernului sau a armatei, sugerând că civilii ar fi putut fi responsabili. Însă autoritățile sud-coreene au anunțat marți că anchetează trei soldați și un ofițer de informații suspectați de implicare.

Mandatele de percheziție și confiscare au fost executate „într-un total de 18 locații, inclusiv Comandamentul de Informații al Apărării și Serviciul Național de Informații”, potrivit unui comunicat.

Trei civili au fost acuzați pentru presupusul lor rol în scandalul dronelor. Unul dintre ei și-a revendicat public responsabilitatea, declarând că a pilotat drona pentru a măsura nivelurile de contaminare cu radiații și metale grele din jurul unei uzine de procesare a uraniului din Coreea de Nord.

Coreea de Sud este încă, din punct de vedere tehnic, în război cu Coreea de Nord

Președintele Lee Jae-myung a denunțat survolul, avertizând că este o inițiativă care ar putea declanșa un război. Predecesorul său demis, Yoon Suk-yeol, este în prezent judecat pentru că a ordonat ilegal survolări cu drone spre Coreea de Nord, în speranța de a provoca o reacție din partea Phenianului și de a folosi acest lucru ca pretext pentru încercarea sa eșuată de a impune legea marțială. El a fost pus sub acuzare în aprilie anul trecut pentru această tentativă. Coreea de Sud este încă, din punct de vedere tehnic, în război cu Coreea de Nord, cu care nu a fost semnat niciun tratat de pace în urma conflictului din 1950-1953.

