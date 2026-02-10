Japonia va ajuta Ucraina prin furnizarea de arme neletale

Mai mulți oficiali ai NATO au anunțat, în interviuri acordate postului public japonez NHK de televiziune, că au pregătit un cadru pentru Japonia prin care această țară poate să achiziționeze și să furnizeze arme și echipamente fabricate în Statele Unite și destinate sprijinirii Ucrainei.

Contribuția Japoniei va fi, însă, limitată la arme neletale, echipamente ce nu pot provoca daune directe pe câmpul de luptă.

20 de alte state NATO și non-NATO s-au alăturat inițiativei

Acest cadru de sprijin al NATO a fost instituit încă din iulie anul trecut, în parteneriat cu Statele Unite, cu scopul de a facilita achiziția și livrarea rapidă de armament și echipamente militare americane către Ucraina.

De atunci, peste 20 de state au anunțat că se alătură inițiativei, printre care membri NATO precum Germania și Olanda, dar și țări din afara Alianței, cum ar fi Australia și Noua Zeelandă.

Aceste state au furnizat, printre altele, rachete interceptoare Patriot și alte echipamente de apărare.

Membrii Alianței au fost informați de poziția Japoniei

Potrivit oficialilor NATO citați de NHK, Japonia a luat decizia de a se alătura acestui cadru de sprijin și este de așteptat să facă un anunț oficial în perioada următoare.

Fondurile puse la dispoziție de Tokyo vor fi utilizate exclusiv pentru echipamente de apărare neletale, precum sisteme radar, veste antiglonț și alte materiale menite să sporească protecția personalului ucrainean.

Surse din cadrul NATO susțin că mai multe state membre ale Alianței, precum și autoritățile ucrainene, au fost deja informate cu privire la poziția Japoniei.

Un oficial NATO a declarat că „chiar și echipamentele care nu au capacități letale reprezintă un sprijin necesar pentru Ucraina, iar faptul că Japonia se alătură acestui cadru este important în sine”.

În Statele Unite se fac simțite semnele unei „oboseli a ajutorului”

Decizia Japoniei vine într-un moment sensibil pentru sprijinul internațional acordat Kievului.

Invazia militară a Rusiei în Ucraina se apropie de a patra aniversare, pe 24 ale lunii curente, iar în unele țări europene și în Statele Unite se fac simțite semnele unei așa-numite „oboseli a ajutorului”.

În acest context, menținerea unui sprijin constant și coordonat pentru Ucraina devine o provocare tot mai mare pentru aliați.

Implicarea Japoniei, chiar și într-o formulă limitată la echipamente neletale, este văzută de oficialii NATO ca un semnal politic important și ca o contribuție relevantă la efortul internațional de susținere a Ucrainei pe termen lung.