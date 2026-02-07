Premierul Japoniei speră la o victorie decisivă la alegerile parlamentare anticipate

Takaichi este extrem de populară, dar Partidul Liberal Democrat, care a guvernat Japonia în cea mai mare parte a ultimelor șapte decenii, nu se bucură de aceeași popularitate, scrie AP.

Ea a convocat alegerile anticipate de duminică în speranța de a schimba această situație.

Ea dorește să înregistreze progrese în agenda de dreapta care vizează stimularea economiei și a capacităților militare ale Japoniei, pe fondul tensiunilor crescânde cu China.

De asemenea, ea cultivă relațiile cu aliatul său crucial, Statele Unite, și cu Donald Trump, uneori imprevizibil.

Ultraconservatoarea Takaichi, care a preluat funcția de prim-ministru al Japoniei în octombrie, a promis „să muncească”, iar stilul său, considerat atât jucăuș, cât și dur, a rezonat cu fanii mai tineri.

Ce arătau sondajele

Ultimele sondaje indicau o victorie zdrobitoare a PLD în camera inferioară a parlamentului. Opoziția, în ciuda formării unei noi alianțe centriste și a ascensiunii extremei drepte, este considerată prea fragmentată pentru a fi un adversar real.

Takaichi pariază că partidul său, LDP, împreună cu noul său partener, Partidul Inovării din Japonia, va obține majoritatea în Camera inferioară, care are 465 de locuri și este cea mai puternică dintre cele două camere ale parlamentului japonez.

Sondajele recente realizate de marile ziare japoneze arată că partidul lui Takaichi ar putea obține o majoritate simplă, iar coaliția sa ar putea câștiga până la 300 de locuri – un salt important față de majoritatea fragilă pe care o deținea după înfrângerea din alegerile din 2024.

Dacă LDP nu reușește să obțină majoritatea, „voi demisiona”, a declarat ea.

O schimbare spre dreapta

O victorie importantă a coaliției lui Takaichi ar putea însemna o schimbare semnificativă spre dreapta în politicile Japoniei în materie de securitate, imigrație și alte domenii. Japonia a asistat recent la câștigarea de teren de către populiștii de extremă dreapta, precum partidul naționalist anti-globalist Sanseito, aflat în ascensiune.

Takaichi s-a angajat să revizuiască politicile de securitate și apărare până în decembrie pentru a consolida capacitățile militare ofensive ale Japoniei, ridicând interdicția privind exportul de arme și îndepărtându-se și mai mult de principiile pacifiste postbelice ale țării.

Ea a promovat politici mai dure față de străini, măsuri anti-spionaj și alte măsuri care rezonează cu publicul de extremă dreapta, dar care, potrivit experților, ar putea submina drepturile civile.

Takaichi dorește, de asemenea, să crească cheltuielile pentru apărare, ca răspuns la presiunea exercitată de Trump asupra Japoniei pentru a-și relaxa politica fiscală.

În discursurile sale de campanie, Takaichi a evitat subiectele controversate și s-a concentrat pe economie, pe înăsprirea politicii de imigrare și pe măsurile privind străinii, inclusiv cerințe mai stricte pentru proprietarii străini de imobile și limitarea numărului de rezidenți străini.

Ninsorile record din nordul Japoniei din ultimele săptămâni, care au blocat drumurile și au provocat zeci de decese la nivel național, ar putea împiedica votarea sau întârzia numărarea voturilor în zonele grav afectate.