Rata de aprobare a guvernului Japoniei scade. La ce nivel a ajuns, potrivit ultimului sondaj

Sprijinul public pentru guvernul condus de prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, a scăzut sub 70% pentru prima dată de la preluarea mandatului în octombrie anul trecut. Sondajul realizat de publicația Nikkei Asia și TV Tokyo arată că rata de aprobare a ajuns la 67%, de la 75% în luna decembrie 2025, scrie Reuters.

De asemenea, procentul celor care au declarat că nu susțin administrația Takaichi a crescut de la 18% la 26%, se mai arată în raport.

56% dintre cei care au răspuns la sondaj au declarat că nu cred că pachetul de stimulente al lui Takaichi, conceput pentru a atenua impactul creșterii costurilor de trai, va fi eficient.

Potrivit Nikkei Asia, partidul lui Takaichi și partenerul său de coaliție, Partidul Inovării din Japonia, s-au angajat să reducă la zero taxa pe consum pentru alimente.

De asemenea, 59% dintre respondenți sunt în favoarea menținerii cotei de impozitare pentru a asigura resursele bugetare.

Datele sondajului vin în contextul în care Sanae Takaichi a convocat alegeri generale anticipate pe 8 februarie, în încercarea de a obține o majoritate clară.

Sanae Takaichi a preluat funcția de prim-ministru în luna octombrie 2025, după ce a câștigat alegerile interne pentru conducerea Partidului Liberal Democrat.