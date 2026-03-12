Prima pagină » Știrile zilei » Decizie surprinzătoare în Noua Zeelandă: vrea să restricționeze utilizarea autoturismelor

Decizie surprinzătoare în Noua Zeelandă: vrea să restricționeze utilizarea autoturismelor

Noua Zeelandă se pregătește să ia o decizie aproape radicală din cauza deficitului de combustibil generat de războiul din Iran, a anunțat ministrul de Finanțe.
Decizie surprinzătoare în Noua Zeelandă: vrea să restricționeze utilizarea autoturismelor
Sorina Matei
12 mart. 2026, 14:37, Economic

Din cauza îngrijorărilor cu privire la deficitul de combustibil, Noua Zeelandă ar putea introduce zile fără autoturisme.

Ministrul de Finanțe, Nicole Willis, a declarat că se ia în considerare o lege din 1979, care obligă automobiliștii să renunțe la călătorii cu mașina o zi pe săptămână. Cei care încalcă regulile vor fi amendați.

Legea menționată a apărut după revoluția islamică din Iran și a fost în vigoare din iulie 1979 până în mai 1980. A fost introdusă cu același scop – guvernul a dorit să limiteze consumul de combustibil.

Legea permite guvernului să autorizeze și vânzarea de cupoane pentru a restricționa consumul de combustibil și pentru a restricționa cantitatea care putea fi vândută.

Așa-numitele „zile fără mașini” au fost în vigoare din iulie 1979 până în mai 1980.

Și companiile aeriene reacționează: din cauza creșterii prețurilor la kerosen, Air New Zealand intenționează să reducă 5% din zboruri în următoarele două luni, în principal pe rute interne.

Noua Zeelandă depinde foarte mult de importurile de combustibil.

De la începutul războiului din Iran, prețurile la benzină au crescut cu aproape 10%, iar la motorină, conform Gaspy, cu mai mult de 20%.

Ministrul Energiei, Shane Jones, a declarat că rezervele existente în țară vor fi suficiente pentru aproximativ 50 de zile.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Care este condimentul care nu trebuie pus niciodată în ciorba de fasole. Îi strică tot gustul
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor