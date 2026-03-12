Decizie surprinzătoare în Noua Zeelandă: vrea să restricționeze utilizarea autoturismelor

Din cauza îngrijorărilor cu privire la deficitul de combustibil, Noua Zeelandă ar putea introduce zile fără autoturisme.

Ministrul de Finanțe, Nicole Willis, a declarat că se ia în considerare o lege din 1979, care obligă automobiliștii să renunțe la călătorii cu mașina o zi pe săptămână. Cei care încalcă regulile vor fi amendați.

Legea menționată a apărut după revoluția islamică din Iran și a fost în vigoare din iulie 1979 până în mai 1980. A fost introdusă cu același scop – guvernul a dorit să limiteze consumul de combustibil.

Legea permite guvernului să autorizeze și vânzarea de cupoane pentru a restricționa consumul de combustibil și pentru a restricționa cantitatea care putea fi vândută.

Așa-numitele „zile fără mașini” au fost în vigoare din iulie 1979 până în mai 1980.

Și companiile aeriene reacționează: din cauza creșterii prețurilor la kerosen, Air New Zealand intenționează să reducă 5% din zboruri în următoarele două luni, în principal pe rute interne.

Noua Zeelandă depinde foarte mult de importurile de combustibil.

De la începutul războiului din Iran, prețurile la benzină au crescut cu aproape 10%, iar la motorină, conform Gaspy, cu mai mult de 20%.

Ministrul Energiei, Shane Jones, a declarat că rezervele existente în țară vor fi suficiente pentru aproximativ 50 de zile.