Deficitul comercial al României a scăzut cu 7% în primele patru luni din 2026, pe fondul creșterii exporturilor și scăderii importurilor

În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, exporturile FOB au însumat 32,01 miliarde euro, iar importurile CIF au ajuns la 42,83 miliarde euro. Astfel, deficitul balanței comerciale a fost de 10,81 miliarde euro, mai mic cu 818,6 milioane euro comparativ cu perioada similară din 2025, potrivit INS.

Exporturile au crescut cu 1,9% în primele patru luni ale anului, în timp ce importurile au scăzut cu 0,5%.

În luna aprilie 2026, exporturile au fost de 8,20 miliarde euro, iar importurile de 11,27 miliarde euro. Deficitul comercial pentru această lună a fost de 3,07 miliarde euro.

Față de aprilie 2025, exporturile au crescut cu 4,3%, iar importurile cu 2,5%.

Schimburile cu statele UE reprezintă peste 70% din exporturi și importuri

În structura comerțului exterior, cele mai mari ponderi au revenit mașinilor și echipamentelor de transport, care au reprezentat 46,5% din exporturi și 36,3% din importuri. O pondere importantă au avut și alte produse manufacturate, cu 27,1% din exporturi și 27,3% din importuri.

Schimburile de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene au reprezentat cea mai mare parte a comerțului internațional. În primele patru luni din 2026, schimburile intra-UE au fost de 23,16 miliarde euro la expedieri și de 31,62 miliarde euro la introduceri, reprezentând 72,4% din exporturi și 73,8% din importuri.

Schimburile extra-UE au fost de 8,85 miliarde euro la exporturi și de 11,20 miliarde euro la importuri, reprezentând 27,6% din exporturi și 26,2% din importuri, conform INS.