Arabia Saudită ridică interdicția de 5 ani asupra importurilor din Liban. Relațiile dintre cele două țări se îmbunătățesc

Ministerul Afacerilor Externe al Arabiei Saudite a anunțat, miercuri, într-un comunicat că ridicarea interdicției, la ordinul prințului moștenitor Mohammed bin Salman, a venit ca urmare a „măsurilor pozitive luate de statul libanez”.

Nu a specificat care au fost aceste măsuri, dar în ultimul an, guvernul libanez a anunțat planuri de dezarmare a tuturor grupărilor non-statale, inclusiv a Hezbollah. Înainte de izbucnirea ultimului război dintre Israel și Hezbollah, armata libaneză înregistrase progrese în punerea în aplicare a planului în sudul Libanului.

Președintele Libanului, Joseph Aoun a mulțumit, într-o declarație, prințului Mohammed pentru această decizie. El a precizat că decizia „va contribui în mod concret la relansarea economiei naționale și la sprijinirea unor segmente largi de producători și exportatori libanezi”.

Regatul Arabiei Saudite a impus o interdicție asupra fructelor și legumelor libaneze în 2021, susținând că acestea erau folosite pentru contrabanda cu droguri. Într-un caz notabil, Arabia Saudită a anunțat că a confiscat peste 5 milioane de pastile de Captagon, un drog pe bază de amfetamină, ascunse într-un transport de rodii provenind din Liban.

Câteva luni mai târziu, țara din Golf a extins interdicția pentru toate produsele provenite din Liban, după ce ministrul libanez al informațiilor de la acea vreme, George Kordahi, a criticat public războiul Arabiei Saudite împotriva rebelilor susținuți de Iran în Yemen.

La originea crizei diplomatice s-au aflat rivalitatea regională a Arabiei Saudite cu Iranul și nemulțumirea saudiților față de influența grupării militante Hezbollah, susținută de Iran, în Liban.

Interdicția a survenit într-un moment în care economia Libanului era deja afectată de o criză financiară majoră și de prăbușirea monedei țării.