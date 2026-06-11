Președintele executiv eMAG își vinde ultimele acțiuni pe care le mai avea în companie. Cine le va prelua

Președintele Executiv eMag, Iulian Stanciu, anunță vânzarea participației pe care o deținea în grup către compania Prosus (anterior, Naspers).

Este o mișcare-șoc pe piața de capital, prin care Prosus își consolidează poziția asupra eMag și care-l transformă pe Iulian Stanciu din antreprenor în investitor.

Unul dintre cei mai puternici antreprenori din România, Iulian Stanciu deținea 11,77% din acțiunile eMag. El este cel care a transformat eMAG dintr-un magazin online local într-un gigant regional.

Iulian Stanciu spune că în viitor se va concentra pe investiții și pe susținerea antreprenoriatului local.

„La 17 ani de la preluarea eMAG și la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunță transferul integral al participației sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG față de piețele în care activăm, iar Prosus, acționarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de țelul nostru, acela de a crește ecommerce-ul în regiune”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group, după anunțul lui Iulian Stanciu.

„De-a lungul celor 25 de ani de activitate, eMAG a rămas opțiunea de încredere pentru cei 9 milioane de consumatori atunci când vine vorba de cumpărături online. Mai mult, ne continuăm planul de investiții în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Investițiile vor merge predominant către infrastructura logistică și de livrare, AI și servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune. Vreau să-i mulțumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea și faptul că ne-a ținut focusați pe client și pe dezvoltare personală continuă”, a adăugat Tudor Manea.

Ce va face Prosus cu eMag

La rândul său, Prosus anunță că își va continua planurile de investiții, bugetul pentru actualul an fiscal fiind de 1,2 miliarde de lei pentru tehnologie, logistică și servicii financiare.

Într-un mesaj transmis odată cu anunțul tranzacției, Iulian Stanciu a declarat că noua etapă profesională va fi orientată către investiții în companii și proiecte din România, cu accent pe acces la capital, mentorat și dezvoltarea antreprenoriatului.

Printre domeniile vizate pentru viitoare investiții se numără energia, serviciile medicale, industria și tehnologia. Acesta a precizat că va continua să investească și în fonduri sau platforme care susțin companiile locale.

Fabricio Bloisi, CEO al Prosus, a declarat că grupul va continua colaborarea cu echipa de management a eMAG și va susține dezvoltarea companiei în regiune.

eMAG operează pe mai multe piețe din Europa de Est și activează în comerț online, logistică și servicii financiare.

Cine este Prosus

Grup internațional de investiții în tehnologie și ecommerce, cu sediul în Amsterdam, controlat de compania sud-africană Naspers.

Compania este listată la bursa Euronext Amsterdam și deține participații în companii din ecommerce, plăți digitale, livrări, educație online și platforme de anunțuri.

În România, Prosus este cunoscută mai ales ca acționar majoritar al eMAG și al OLX România.

În 2012, Naspers (actualmente Prosus) a cumpărat 70% din eMAG.

În 2019, Naspers și-a listat activele internaționale de tehnologie în noua companie, Prosus.

Ulterior, Prosus a devenit vehiculul principal prin care grupul administrează investițiile globale în tehnologie și ecommerce.

Prosus investește în mai multe domenii: e-commerce, platforme de anunțuri, fintech și plăți digitale, food delivery, edtech și AI.

Printre cele mai importante participații ale grupului se numără: Tencent (China), OLX, PayU, iFood, Stack Overflow, eMAG.

În ultimii ani, compania a încercat să se transforme dintr-un simplu fond de investiții într-un operator activ de platforme digitale și e-commerce.