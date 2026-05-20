Grupul eMAG a avut vânzări de 10,6 miliarde lei în 2025 și anunță investiții de 1,2 miliarde lei pentru următorul an fiscal. Au crescut cumpărăturile în campanii promoționale

„În 2025, românii au cumpărat de pe eMAG mai mult produse, să spun, din categoriile de consumabile produse pentru casă, produse din zona de pet shop, produse din zona de cosmetică, fashion au cumpărat foarte mult și au cumpărat mai puțin produse din categoriile tradiționale de electro pe care noi le vindeam. Ce am observat în 2025 este că oamenii au apelat din ce în ce mai mut la promoții, adică a fost o creștere pe în zona de promoții, de vânzare în promo ,de 30-40% față de 2024 și cred că a fost o creștere mult mai mare, de 70-80%, a vânzărilor prin intermediul plății în rate, adică oamenii au ales foarte mult să împartă o achiziție în patru rate sau în șase rate, în 2025”, a declarata Tudor Manea.

Volumul vânzărilor a fost în crește pentru întreg anul, chiar dacă începând din luna august a anului trecut începuse să se simtă o scădere a consumului, pe fondul creșterilor de TVA, dar și a scăderii pieței imobiliare, care a dus implicit la scăderea achizițiilor pentru mobilarea și dotarea unei noi case.

„Noi, la nivel de platformă, am avut vânzări mai mari în 2025 comparat cu comparat cu 2024 și asta se datorează în special investițiilor pe care noi le-am făcut atât în susținerea un unui număr mult mai mare de promoții, investiții în a susține un număr mult mai mare de vânzări în rate, care atrag niște costuri de finanțare, le-am oferit clienților și au venit mai mult către noi decât au făcut-o în 2024”, a explicat CEO-ul eMAG.

„Ce vedem noi acum este într-adevăr produsele care sunt asociate cumpărării unei case noi înregistrează un recul, dar ce vedem, pe partea pozitivă este că, deoarece noi am investit să creștem foarte mult gama de produse în zona de beauty (frumusețe – n.r.), zona de fashion, în zona de produse consumabile pentru casă, și pentru că a îmbunătățit foarte mult viteza de livrare, clienții ne preferă pe no,i e-commerce, în detrimentul magazinelor tradiționale offline și comandă mai mult de la noi aceste produse decât o fac din comerț offline. Și acolo vedem chiar și zilele astea creșteri de 20-30- 40% pe aceste categorii”, a detaliat Tudor Manea.

Pentru anul fiscal următor, conducerea eMAG își propune investiții solide pentru susținerea și creșterea vânzărilor online.

„Pentru anul fiscal următor am pregătit un buget de investiții de 1,2 miliarde de lei. Din acești 1,2 miliarde, cam șapte-800 de milioane vor merge către a crește viteza de livrare, considerăm că ăsta e un e un mare driver care va permite comerțul online să dezvolte în continuare. După aceea vom investi foarte mult în zona de AI (inteligență artificială – n.r). Prin AI vrem să le oferim atât clienților, cât și partenerilor o experiență mai bună în a interacționa cu platforma, Pentru clienți, AI poate fi un soi de personal shopper (cumpărător personal – n.r.), el poate comanda produse pe care înainte era foarte dificil să le comande din online și trebuia să meargă într-un magazin ca să le poată comanda. Pentru seller, asistentul AI poate să-l ajute să vândă mai mult. După aceea, după infrastructura logistică, vom investi foarte mult în zona de servicii financiare, adică vedem un apetit ridicat al oamenilor pentru a plăti în patru rate, în șase rate și vom investi pentru a crește și zona aceasta”, a detaliat Tudor Manea.

În ceea ce privește evoluția e-commerce-ului, CEO-ul eMAG consideră că în prima jumătate a anului va fi o creștere mai mică a consumului, a retailului total, dar în a doua jumătate a anului 2026 se așteptăm la o creștere mai semnificativă.

„Văd posibil ca în a doua a jumătate a anului comerț crească cu două cifre, 10%, poate chiar și mai mult”, estimează Tudor Manea.

eMAG derulează în prezent programe de susținere a producătorilor autohtoni, ale căror vânzări sunt pe un trend ascendent.

„Noi avem un program, se numește Deschide România, prin intermediul lui oferim oamenilor care produc în în România costuri mai mici de de acces al al platformei, le oferim comisionul la jumătate, le oferim trei luni gratis de fullfilment și de aceea îi ajutăm cu comisioane zero pentru tot ceea ce exportă. Și am văzut un apetit ridicat anul trecut, probabil că mulți au căutat piețe noi de desfacere și au apelat la noi și vânzările lor au crescut destul de mult. Ei vând predominat în categoriile de fashion, în zona de decorațiuni, în zona de mobilă, acolo producem și ei, vând atât în România, cât și exportă prin intermediul eMAG”, a precizat CEO-ul eMAG.

Cifrele cheie

Grupul eMAG a anunțat, miercuri, că va continua investițiile în tehnologie, logistică și servicii care susțin dezvoltarea economiei digitale și anunță un buget de 1,2 miliarde de lei pentru următorul an fiscal. Investițiile vor merge predominant către infrastructura logistică și de livrare, AI și servicii financiare. În 2025, Grupul eMAG a înregistrat o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și a plătit taxe de 1,3 miliarde de lei către statul român.

La 25 de ani de la prima comandă înregistrată, eMAG își consolidează rolul de platformă regională de e-commerce, cu un ecosistem care a ajuns la aproximativ 9 milioane de clienți activi, 80.000 de parteneri și 100 de milioane de tranzacții anuale. În regiune, 1 din 2 cumpărători online aleg eMAG, iar platforma continuă să crească prin servicii care ajută clienții să economisească timp și bani, în timp ce le oferă antreprenorilor acces la un canal suplimentar de vânzare cu clienți din mai multe piețe.

„După un sfert de secol de inovație constantă, reconfirmăm angajamentul eMAG față potentialul ecommerce in regiune prin investiții de 1,2 miliarde de lei planificate pentru acest an financiar. Prin aceste investiții, vom continua să susținem prin tehnologie și infrastructura dezvoltarea comerțului online, antreprenoriatul și inovația românească. Potențialul regional este în continuare semnificativ, cu rate de crește de până la trei ori în următorii ani, raportat la rata de penetrare actuală de 11-12% din total retail. Pentru a valorifica acest potențial, ne vom concentra asupra proiectelor care folosesc inteligența artificială pentru a construi o experiență de shopping mai simplă, mai personală și mai eficientă pentru clienți, în timp ce vom construi infrastructura logistica si de livrare, menita sa serveasca mai rapid clientii si sa eficientizeze operatiunile partenerilor” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

În România, platforma eMAG a generat vânzări de 10,6 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 3,9% față de anul anterior. Numărul produselor comandate de pe platformă a ajuns la 87,2 milioane, cu 9,1% mai mult decât în anul precedent.

Traficul pe eMAG.ro a depășit pragul de 1 miliard de vizite în 2025, în creștere față de 968 de milioane în 2024. Gama de produse disponibile pentru clienți a continuat să se extindă, ajungând la 38 de milioane de oferte în România, în creștere cu 10 milioane față de anul anterior.

Crește frecvența de cumpărare: comenzi de 19 produse per client

Creșterea frecvenței de cumpărare arată că tot mai mulți oameni aleg să își facă cumpărăturile de zi de zi online. În 2025 un client a comandat, în medie, 19 produse pe an, în creștere față de 17,3 produse în anul anterior. Și tendința de diversificare a coșului de cumpărături este confirmată de comportamentul clienților: anul trecut, 1 din 4 clienți a cumpărat produse din mai mult de șase categorii, față de 22% în 2024 și 17% în 2021.

Genius și MyWallet simplifică cumpărăturile recurente

Potrivit companiei, peste 300.000 de clienți noi s-au abonat la Genius în ultimul an, serviciul care a ajuns la a ajuns la 1,5 milioane de utilizatori în România. Aceștia comandă recurent produse din categorii precum detergenți și produse de curățare, accesorii pentru telefoane mobile, produse pentru îngrijirea părului, suplimente alimentare, produse de igienă personală, scutece, produse de îngrijire a pielii, hrană pentru animale de companie, cafea și produse de machiaj.

MyWallet continuă să susțină clienții care au nevoie de plăți flexibile, serviciul de plată în rate fiind disponibil pentru peste 3 milioane români. În ultimul an, 400.000 de clienți au folosit MyWallet cel puțin o dată, iar serviciul a devenit o soluție relevantă pentru achizițiile cu valoare mai mare, dar și pentru cumpărăturile recurente. Clienții folosesc cel mai des plata în patru rate egale pentru produse precum laptopuri, telefoane, televizoare, frigidere, mașini de spălat.

Primul agent AI conversațional de cumpărături dezvoltat în România

Oficialii EMAG au detaliat că vizitatorii comandă mai des online atât pentru că apreciază economia de timp și bani, cât și pentru că au o experiența de cumpărare mai simplă, mai relevantă și mai rapidă, care este îmbunătățită constant cu ajutorul AI. Primele date arată că utilizatorii folosesc iZi, primul agent conversațional de cumpărături cu AI dezvoltat în România, mai ales ca personal shopper: în 60% dintre interacțiuni, aceștia nu au căutat un produs anume, ci au descris o nevoie, un buget, o ocazie sau persoana pentru care cumpără. În medie, clienții care folosesc iZi primesc 5,6 produse recomandate pe sesiune și adresează 2,6 întrebări pe sesiune. 5% dintre utilizatori comandă direct din chat, iar cele mai active categorii sunt Electro & Auto, unde specificațiile tehnice complexe sunt importante, și Beauty, unde personalizarea are un rol esențial.

În următoarea etapă, iZi va fi integrat în mai multe zone ale traseului de cumpărare, va permite interacțiuni multimodale — inclusiv prin imagini și voce — și va include opțiuni de plată directă, astfel încât clienții să poată finaliza achiziția fără să iasă din conversație.

AI în Marketplace și Fulfilment by eMAG accelerează creșterea antreprenorilor locali

Inteligența artificială contribuie și la dezvoltarea antreprenorilor din eMAG Marketplace.

În 2025, sellerii au listat 31 de milioane de produse noi cu ajutorul instrumentelor bazate pe AI, cu 50% mai multe decât în 2024. Numărul produselor listate în mai puțin de 24 de ore a crescut cu 157%, pe măsură ce AI-ul a accelerat procesul de listare și a îmbunătățit calitatea conținutului disponibil în platformă.

Tot cu ajutorul AI, tot mai mulți antreprenori folosesc eMAG Marketplace pentru a se dezvolta în regiune, printr-o listare rapidă cu traducere automată. În 2025, 8.084 de selleri au început să vândă cross-border, iar 3,7 milioane de produse noi au fost vândute prin acest canal. Categoriile cu cele mai mari creșteri cross-border au fost fitness, mobilier, telefoane mobile, sporturi și accesorii auto.

De asemenea, Fulfilment by eMAG continuă să fie un instrument important pentru sellerii care vor livrare mai rapidă și încredere mai mare din partea clienților. Ofertele din FBE, care ajung la clienți de două ori mai repede decât în cazul celor expediate direct de sellerii care nu folosesc acest serviciu, în medie în 1,5 zile, au crescut cu 54%. Filtrul „Delivered by eMAG” a generat vânzări suplimentare de 50%, susținute de încrederea pe care o oferă clienților.

În plus, prin programul „Deschide România”, eMAG continuă să susțină afacerile locale și aduce în platformă peste 2,5 milioane de produse locale de la producători români. Sellerii locali beneficiază de trei luni de Fulfilment by eMAG gratuit, credit de 50 de euro pentru Ads în fiecare țară, discount de 50% la comisioane și 0% taxe cross-border în primele 12 luni. Cele mai importante categorii pentru produsele realizate pe plan local sunt decorațiunile pentru casă, îmbrăcămintea pentru bărbați, textilele pentru casă, moda pentru copii și mobilier.