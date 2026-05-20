„OMV Petrom și Romgaz infirmă informațiile referitoare la o deversare accidentală poluantă în perimetrul Neptun Deep, legată de operațiunile curente. În prezent, nu exista operațiuni de producție pe acest perimetru, iar zăcămintele identificate sunt de gaze naturale”, au transmis oficialii.

„Operatorul monitorizează atât calitatea apei în zonele în care se desfășoară operațiuni, cât și activitatea subcontractorilor. Pentru perioada menționată nu s-au constatat depășiri ale parametrilor relevanți sau deversări accidentale”, au comunicat cele două companii.

Greenpeace România a transmis miercuri „un semnal de alarmă” privind starea ecosistemului Mării Negre și modul în care este gestionat proiectul Neptun Deep, operat de OMV Petrom și Romgaz. Organizația susține că, pe 10 martie 2026, imagini satelitare au surprins o deversare de fluide în perimetrul Domino, o zonă de mare adâncime unde au loc foraje offshore, potrivit unui comunicat transmis de Greenpeace.

Primele gaze, în 2027

Două dintre cele 50 de nave care vor lucra la instalarea conductei prin care vor ajunge la țărm și apoi în sistemul energetic național gazele extrase din Marea Neagră, sunt în România, după cum au anunțat, la începutul lunii, cei doi parteneri egali ai proiectului strategic Neptun Deep, OMV Petrom, care este și operator, și Romgaz, în cadrul unui eveniment de presă.

În total, 50 de vase sunt contracte pentru faza de instalare a Neptun Deep, care însemnă inslalare a platformei de producție, conducta care va avea o lungime de 160 de kilometri de la platformei de producție si echipamentele subacvatice. În prezent, Transocean Barrents forează în zăcământul Domino, iar la finalul forajului, va ajunge la peste 3 kilometri adâncime sub fundul mării. Pe Domino vor fi săpate 6 sonde, iar pe Pelican, sunt deja forate 4 sonde.

Producția de gaze este estimată să înceapă în 2027, oficialii precizând că vor restrânge estimările pe măsură ce piesele proiectului vin împreună.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

„Începerea lucrărilor de instalare a conductei principale de gaze reprezintă atingerea unui obiectiv esențial în dezvoltarea proiectului Neptun Deep. Parteneriatul existent demonstrează cooperarea eficientă pentru livrarea unui asemenea proiect complex, cu rol cheie în securitatea energetică. Finalizarea investiției şi introducerea în exploatare comercială a zăcămintelor de gaze naturale începând cu anul 2027 va consolida poziția României, aducând un atu de reziliență energetică atât la nivel național cât și regional”, a declarat atunci Răzvan Popescu, director general al Romgaz.